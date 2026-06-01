Poco X7 Pro : AliExpress brade le smartphone avec une remise de 56 %

Le Poco X7 Pro 512 Go tombe à son prix le plus bas à l'occasion des offres d'été d'AliExpress qui commencent en ce début du mois de juin. Le smartphone profite d'une série de réductions en ce moment.

Poco X7 Pro

Découvrir l'offre

AliExpress vient de lancer une grande vague de promos à l'approche de l'été. Le Poco X7 Pro voit son prix baisser considérablement. Lancé en janvier 2025 à 429 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il est en ce moment affiché à 237 €. Avec le code promo PHDFRS30, son prix chute à 207 €. Et comme si cela ne suffisait pas, une troisième réduction de 20 € s'applique si vous choisissez PayPal comme moyen de paiement.

Le Poco X7 Pro 512 Go revient finalement à 187 € au lieu de 429 € à son lancement. Vous réalisez une économie de 242 €, ce qui correspond à une réduction de 56%. Cette offre est disponible pour une durée limitée et sur le principe du “premier arrivé, premier servi”. Il faut donc faire vite.

Poco X7 Pro : un rapport qualité prix imbattable

À l'intérieur du Poco X7 Pro, on retrouve un processeur Dimensity 8400-Ultra gravé en 4nm. C'est une puce milieu de gamme très performante qui est accompagnée de 8 ou 12 Go RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. Cette combinaison vous permet de profiter d'une expérience fluide dans tous les cas d'usage au quotidien, même pour le jeu vidéo.

Le Poco X7 Pro est justement un smartphone conçu pour les jeux sur mobiles, même si son design conventionnel en fait un modèle idéal pour tous ceux qui souhaitent s'offrir un smartphone performant à bas prix.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour ce qui est des autres caractéristiques, le Poco X7 Pro arbore un bel écran AMOELD de 6,67 puces offrant un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Pour les photos, le smartphone propose une configuration à deux capteurs : 50 MP (grand-angle) et 8 MP (ultra grand-angle). De quoi prendre des photos très correctes, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Poxo X7 Pro. Enfin, le smartphone embarque une grande batterie de 6000 mAh, avec une charge rapide de 90W.


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