Vous pouvez installer la bêta d’Android 17 sur ces 4 smartphones Xiaomi

Xiaomi a annoncé la disponibilité de la bêta d'Android 17 sur 4 de ses smartphones, voici lesquels et comment installer cette nouvelle version.

Xiaomi 17 ultra test écran
Crédits : Phonandroid

Android 17 approche d'une version stable, et des marques autres que Google commencent à lancer la bêta pour leurs appareils. C'est par exemple le cas de Motorola depuis quelques jours, et c'est désormais au tour de Xiaomi de proposer un programme bêta pour Android 17 à ses utilisateurs. Pour cette première fournée, 4 smartphones sont concernés. Comme d'habitude, la marque privilégie les modèles les plus récents et haut de gamme.

Vous pouvez dès à présent installer Android 17 sur votre Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi ou Xiaomi 15T Pro. Le constructeur utilise tour à tour les termes “Beta” et “Developer Preview” pour qualifier cette mise à jour. Il n'est donc pas bien clair si cette nouvelle version s'adresse avant tout aux développeurs, ou aussi au grand public. La manipulation nécessaire pour l'installer semble indiquer qu'il s'agit plutôt de la première option.

Android 17 accessible sur de premiers smartphones Xiaomi

“Android 17 étant encore en phase de test bêta, des problèmes de stabilité peuvent survenir. Son utilisation quotidienne est déconseillée“, ajoute Xiaomi. De plus, la mise à jour de la ROM effacera toutes les données de l'appareil. Il est conseillé de bien sauvegarder toutes ses données avant de lancer l'installation, et de ne pas la réaliser sur votre smartphone principal. Si vous désirez tout de même accéder à Android 17 sur votre mobile, voici la marche à suivre :

  • Cliquez sur le lien correspondant pour télécharger la ROM :

  • Copiez le fichier zip de mise à jour de la ROM dans l'application « Gestionnaire de fichiers » -> « Téléchargements ».
  • Accédez à « Paramètres » -> « À propos du téléphone » -> Appuyez sur « Xiaomi HyperOS » en haut de la page -> Appuyez 10 fois sur « Xiaomi HyperOS » en haut -> Cliquez sur l’icône « trois points » dans le coin supérieur droit -> Sélectionnez « Choisir le package de mise à jour ».
  • Sélectionnez le fichier de mise à jour de la ROM que vous avez téléchargé pour effectuer la mise à jour.

D'autres modèles devraient suivre, mais on sait en tout cas que les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi ou Xiaomi 15T Pro devraient recevoir assez rapidement la version stable d'Android 17 lorsque celle-ci sera disponible.


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