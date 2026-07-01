La DJI Osmo Pocket 3 passe à 237 € seulement en cumulant ces 2 offres, c’est un prix sacrifié !

Toujours en vente à 429 € sur le site officiel de DJI, la Osmo Pocket 3 est actuellement à prix sacrifié sur AliExpress. Cette excellente caméra stabilisée est affichée à 287,36 € seulement. Et en cumulant le code PHDFRS30 avec le paiement PayPal, vous pouvez l’avoir à 237,36 € ! C’est du jamais vu et ça ne va pas durer…

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En parallèle des Soldes d’été, AliExpress a décidé de brader les produits high-tech avec de nouveaux codes promo cumulables avec les offres en cours. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant de belles économies. Mais attention, les prix changent rapidement et ces codes ne sont valables que du 1er au 7 juillet. Si vous souhaitez acheter une petite caméra stabilisée pour immortaliser vos voyages, n’attendez pas le dernier moment pour sauter le pas !

La marque DJI s’est faite connaître du grand public avec ses drone devenus un incontournable de tous les vidéastes. Son catalogue s’est aujourd’hui enrichi avec une multitude d’autres produits high-tech adaptés aussi bien aux professionnels qu’aux débutants. Le géant chinois propose ainsi une excellente mini caméra stabilisée, la DJI Osmo Pocket 3, parfaite pour capturer de magnifiques images en toutes circonstances.

Toujours en vente à 429 € sur le site officiel de DJI, cette petite caméra ultra légère est affichée à 287,36 € seulement. En renseignant le code PHDFRS30 dans votre panier, son prix chute à 250,36 €. Si vous payez avec PayPal, vous bénéficiez de 20 € de réduction supplémentaire. La DJI Osmo Pocket 3 passe donc à 237,36 € !

Voici tous les codes promo à utiliser actuellement sur Aliexpress. Ces codes expirent le 7 juillet :

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Pocket 3 ?

Vous souhaitez acheter une caméra pour filmer vos vacances, réaliser des VLOGs pour les réseaux sociaux ou simplement capturer vos moments en famille ? La DJI Osmo Pocket 3 a été conçue pour vous offrir des vidéos stabilisées en toute simplicité. Aucun réglage n’est nécessaire, il vous suffit de l’allumer et de filmer.

En effet, elle est dotée d’un stabilisateur sur 3 axes qui vous donne la possibilité de faire des images nettes et fluides même en mouvement. Grâce à son grand capteur CMOS 1 pouce, vous pouvez faire des vidéos en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Son écran rotatif de 2 pouces vous permet de voir en temps réelce que vous filmez.

Ce modèle profite par ailleurs de la technologie ActiveTrack 6.0 qui permet de suivre de façon autonome un sujet ou un visage. Vous pouvez donc poser votre caméra et elle vous filmera lorsque vous marchez tout en vous gardant au centre du cadre.