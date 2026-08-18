Quatre mois après sa sortie, la DJI Osmo Pocket 4 perd déjà le tiers de son prix grâce à cette promo

La DJI Osmo Pocket 4 n’est disponible que depuis quatre mois, mais vous pouvez déjà économiser plus du tiers de son tarif officiel. AliExpress propose en ce moment une réduction de 36% sur la petite caméra stabilisée, mais il ne faut pas trop attendre.

Profiter de l’offre sur la DJI Osmo Pocket 4

Lancée à 499 € en avril 2026, la DJI Osmo Pocket 4 est actuellement affichée à 387 €. Après avoir ajouté la caméra au panier, le code PHDFR33 vous fait économiser 33 € de plus grâce à la campagne Back to School d’AliExpress. Et ce n’est pas tout. En sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 33 €. Le cumul de tous les avantages fait passer le prix à 321 €.

Comparé au prix conseillé, vous économisez ainsi 178 €, soit une remise d’environ 36 % sur la caméra commercialisée depuis seulement quatre mois. Le produit est certifié authentique et expédié gratuitement depuis la France dans un délai moyen de moins de 3 jours.

Découvrir l’offre

Filmez sans secousses grâce à une nacelle mécanique à trois axes

Malgré sa petite taille, l’Osmo Pocket 4 propose une stabilisation axée sur une nacelle mécanique à trois axes. Celle-ci compense physiquement les mouvements et permet de filmer en marchant, de suivre une personne ou d’effectuer des mouvements de caméra sans les secousses souvent visibles avec un smartphone tenu à la main.

L’ensemble pèse seulement 190,5 grammes et se met facilement dans une poche ou un petit sac. L’écran OLED rotatif de 2 pouces permet de passer rapidement d’une vidéo horizontale à un cadrage vertical. Ce format convient à n’importe quel usage, aussi bien pour immortaliser vos précieux moments que pour les créateurs de contenus destinés à TikTok, Instagram ou YouTube.

La Pocket 4 dispose d’un capteur CMOS empilé de 1 pouce et d’un objectif équivalent 20 mm ouvrant à f/2. Cette grande ouverture l’aide à conserver une image exploitable lorsque la lumière commence à manquer. La caméra peut aussi réaliser des ralentis en 4K à 240 images par seconde. Ce mode permet de ralentir huit fois une action rapide tout en conservant une définition élevée.

DJI annonce une plage dynamique de 14 stops et propose un profil D-Log en 10 bits. Ce dernier enregistre davantage d’informations dans les zones claires et sombres, ce qui laisse plus de liberté pour ajuster les couleurs après le tournage. La fonction ActiveTrack 7.0 de son côté peut suivre automatiquement une personne, un véhicule ou un animal afin de maintenir le sujet dans le cadre.

107 Go de stockage intégrés

La DJI Osmo Pocket 4 dispose de 107 Go de stockage interne. Une carte microSD reste utile pour les longues journées de tournage, mais elle n’est pas indispensable pour commencer. DJI estime que cette capacité permet de conserver environ 220 minutes de vidéo en 4K à 60 images par seconde avec le débit standard.

L’autonomie quant à elle peut atteindre quatre heures en 1080p à 24 images par seconde, avec l’écran et le Wi-Fi coupés. Elle sera naturellement moins élevée en 4K avec le suivi du sujet activé. La recharge rapide récupère 80 % de la batterie en 18 minutes avec un chargeur compatible. Enfin, la caméra possède également trois microphones et peut recevoir directement des émetteurs DJI Mic 2, Mic 3 ou Mic Mini.