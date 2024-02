L’excellent Nothing Phone (2) est à son prix le plus bas chez Amazon

Le Nothing Phone (2) vous a tapé dans l'oeil ? Si c'est le cas, sachez que le smartphone haut de gamme est à son prix le plus bas chez Amazon. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

À quelques jours de la présentation du Nothing Phone (2a), le Phone (2) fait l'objet d'une offre promotionnelle chez Amazon France. Au cours d'une vente flash, le smartphone disponible dans sa version 256 Go et son coloris gris foncé est à 566 euros au lieu de 629 euros ; soit 10% moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Annoncé par le constructeur britannique au cours de l'été 2023, le successeur du Phone (1) est un smartphone haut de gamme qui embarque un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le système d'exploitation Android 13 avec une interface Nothing OS et une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W.

Équipé du design Glyph à base de LEDs, le Nothing Phone (2) dispose d'un capteur principal IMX 890 de 50 MP, d'un capteur ultra grand angle JN1 de 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP conçu pour les selfies. La partie connectique est composée de la norme Wi-Fi 6 (ax), du NFC, du Bluetooth 5.3, d'un port USB Type-C et du GPS. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test du Nothing Phone (2).