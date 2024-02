Xiaomi 14 : jusqu’à 350 € de réduction sur le nouveau smartphone

À peine lancé et déjà en promotion ! À l'occasion de son arrivée en France, le Xiaomi 14 est proposé à prix cassé chez Darty. En plus de l'achat du nouveau smartphone, le site marchand offre un pack composé d'une montre connectée et d'une paire d'écouteurs sans fil.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 14 CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 14 ULTRA CHEZ DARTY

Dans le cadre du MWC 2024 de Barcelone, Xiaomi a profité de l'événement pour dévoiler officiellement ses nouveaux smartphones, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra. Quelques heures seulement après la présentation des nouveaux fleurons de la marque chinoise, Darty propose déjà le modèle classique à prix cassé.

Le nouveau Xiaomi 14 revient à moins de 750 € chez Darty

En effet, le site marchand permet à ses clients de se procurer le Xiaomi 14 au tarif de 849 euros au lieu de 1099 euros grâce à une remise de 250 euros effectuée durant l'étape du panier. En plus de cette réduction, les clients Darty Max peuvent obtenir une remise supplémentaire de 100 euros ; ce qui représente une économie totale de 350 euros. En tout et pour tout, le smartphone peut donc vous revenir à 749 euros. Aussi, pour toute commande du Xiaomi 14, Darty offre un pack incluant une montre Redmi Watch 3 et des écouteurs Redmi Buds 4 Active d'une valeur de 119 euros (CLIQUEZ ICI). Enfin, sachez que le Xiaomi 14 Ultra est également vendu à prix réduit.

Pour en revenir au Xiaomi 14, le téléphone du constructeur chinois lié au bon plan Darty embarque un écran AMOLED 1,5K de 6,36 pouces avec une définition de 2670 x 1200 et une résolution à 460 ppp. On retrouve aussi le processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go, une batterie de 4610 mAh avec la charge rapide à 90W et le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche HyperOS. Du côté de l'APN, un capteur Grand-angle de 50 MP (f/1.6), un capteur Ultra grand-angle de 50 MP (f/2.2), un capteur Téléobjectif de 50 MP (f/2.0) et un capteur de 32 MP dédié aux selfies sont de la partie. Pour terminer, la connectivité du smartphone est composée de l'USB Type C, du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4 et du NFC.