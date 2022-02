À 269 €, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro offre le meilleur rapport qualité-prix du marché !

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro fait l'objet d'un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Amazon France. Le e-commerçant propose le smartphone au prix inédit de 269 euros. Il s'agit de la version embarquant 128 Go de mémoire interne avec 6 Go de mémoire RAM dans son coloris gris onyx.

Si vous souhaitez acheter un smartphone à moins de 300 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est très certainement l'un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Le smartphone sorti en début d'année dernière voit son prix chuter à 269 € du coté d'Amazon.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Redmi Note 10 Pro est équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces de définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permet d’obtenir une plus grande fluidité à l’écran pour un confort visuel optimal.

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, ainsi qu’une batterie de 5020 mAh, compatible avec la recharge rapide de 33 Watts, un dernier point qui a le mérite d'être souligné pour un smartphone dans cette gamme de prix. On retrouve une mémoire RAM de 6 Go avec une capacité de stockage de 128 Go. Le capteur photo rappelle un peu celui du Mi 11 et propose des choses intéressantes sur le papier.

En effet, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro embarque un capteur principal de 108 mégapixels qui promet un mode nuit très performant ainsi que des fonctionnalités intéressantes comme le time-laps ou la pose longue. Pour en venir à la partie software, on retrouve le système d'exploitation mobile Android 11. Enfin, si vous souhaitez plus d'informations ainsi qu'une analyse poussée, nous vous invitons à lire notre test et avis complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

