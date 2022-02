Le Poco X3 Pro, smartphone puissant et endurant chute à 239 € !

Le Poco X3 Pro de Xiaomi fait l'objet d'une réduction de 60 euros pour encore quelques heures. Alors qu'il faut généralement débourser 299 € pour s'en équiper, son prix chute à 239 €. Un bon plan valable dans la limite des stocks disponibles, à saisir d'urgence du coté d'Amazon France.

Après le bon plan sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, c'est au tour d'un autre smartphone à moins de 300 € de faire l'objet d'une belle réduction, toujours du coté du géant du e-commerce Amazon. Le Poco X3 Pro habituellement vendu 299 € chute à 239 €. L'offre est limitée dans la durée et prend fin dans deux jours. Ne tardez donc pas trop, ce serait dommage de passer à coté d'une telle offre.

C'est la variante avec 256 Go de mémoire interne couplés à 8 Go de mémoire RAM qui fait l'objet de cette promotion. Seul le coloris bleu est concerné par ce bon plan. Pour ce tarif plutôt raisonnable, vous disposez donc d'un smartphone performant qui embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 860, disposant d'une batterie de 5160 mAh compatible charge rapide 33W. Coté affichage, on retrouve une dalle LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Enfin, coté photographie, le Poco X3 Pro, sans atteindre le niveau des cadors du marché se débrouille quand même plutôt bien compte tenu de son tarif. On retrouve un module de 4 capteurs photos situé à l'arrière qui se compose d'un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Pour plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Poco X3 Pro.