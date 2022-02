Le Galaxy S22 est déjà disponible en précommande, avec des accessoires offerts

Ce 9 février 2022 est un grand jour pour Samsung, qui a officiellement lancé sa série des Galaxy S22. Les trois nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, peuvent déjà être précommandés. Le détail des offres et avantages de la précommande est précisé en fin d’article.

Quelle taille d’écran pour votre Galaxy S22 ?

Les trois modèles sont équipés d’un écran de technologie Dynamic AMOLED 2x avec une fréquence de rafraîchissement variable qui peut atteindre jusqu’à 120 Hz pour une expérience d’affichage fluide. Celle-ci s'adapte automatiquement au contenu diffusé afin de préserver l’autonomie de la batterie. Comme tous les ans, Samsung confirme son statut de référence sur la qualité des dalles.

Le Galaxy S22 adopte un format compact avec une diagonale de 6,1 pouces idéal pour une utilisation à une main, alors que les Galaxy S22+ et S22 Ultra misent sur de grands formats avec des écrans de respectivement 6,6 et 6,8 pouces pour une immersion totale dans vos contenus.

De fantastiques photophones

Samsung est aussi réputé pour les capacités en photo des smartphones de la gamme Galaxy S, cette nouvelle génération fait honneur à ses glorieux aînés. Les Galaxy S22 et S22+ embarquent un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image et autofocus à détection de phase multi-directionnel. Ce module est accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif apte à réaliser un zoom optique jusqu’à 3x.

Le Galaxy S22 Ultra va encore plus loin puisqu’il a droit à un capteur principal très haute résolution de 108 MP. En activant le mode 108 MP, l’utilisateur peut profiter d’une image extrêmement nette, avec la possibilité de zoomer loin sans perte de qualité. Ce mode est particulièrement bien adapté pour les retouches photo ou pour l’impression des clichés. Si vous choisissez de vous passer du mode 108 MP, alors le smartphone va fusionner des pixels entre eux pour réduire la définition de l’image, ce qui va considérablement améliorer la capture de lumière, résultant en des clichés lumineux même lorsque les conditions ne sont pas optimales.

Le Galaxy S22 Ultra dispose en outre d’un capteur ultra grand-angle et de deux téléobjectifs, dont un périscopique, autorisant un zoom optique jusqu’à 10x et un zoom spatial jusqu’à 100x. Les trois mobiles bénéficient d’un tout nouveau mode nuit, qui améliore le rendu des photos et vidéos capturées en conditions de basse luminosité.

Toujours plus puissants, toujours plus pratiques

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont équipés du dernier SoC maison de Samsung, l’Exynos 2200, gravé dans une finesse de 4nm. Cette nouvelle puce était très attendue car elle est le fruit d’un partenariat entre la marque sud-coréenne et AMD. Ce dernier a participé à la conception de la partie GPU de l’Exynos 2200, qui repose sur l’architecture RDNA 2, la même utilisée dans les PS5, Xbox Series X et cartes graphiques d’AMD, laissant présager une puissance graphique très élevée.

S’offrir un Galaxy S22, c’est aussi s’assurer d’un écosystème riche, d’un logiciel optimisé et fluide, ainsi que d’une interface parmi les meilleures de l’environnement Android. Des fonctionnalités exclusives sont disponibles sur OneUI, la surcouche de Samsung, comme le formidable mode DeX, qui permet de relier avec ou sans fil le smartphone à un écran externe (moniteur, téléviseur) pour l’utiliser comme unité centrale et jouir d’une interface de bureau sur grand écran. Samsung a de plus annoncé quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour la série Galaxy S22, vous assurant de conserver longtemps votre appareil qui sera supporté sur le long-terme.

Le Galaxy S22 Ultra est livré avec un stylet S Pen et dispose d’un emplacement spécial pour le ranger et le recharger. Il fait office d’héritier spirituel à la gamme Galaxy Note. Avec un temps de latence encore réduit sur cette génération, le S Pen du S22 Ultra permet d’écrire de manière manuscrite, de dessiner, de naviguer plus confortablement, de jouer, de prendre des photos à distance ou de passer des diapositives lors d’une présentation.

Les offres de précommande

La période de précommande du Galaxy S22 Ultra s’étend du 9 au 24 février 2022. L’acquisition du smartphone donne droit à des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro valorisés à 229 euros en cadeau, ainsi qu’à une assurance Samsung Care+ offerte. De plus, vous pouvez économiser 150 euros si le prix du S22 Ultra pour la reprise d’un ancien smartphone, quel que soit le modèle.

La durée de la précommande est un peu plus longue sur les Galaxy S22 et S22+ puisqu’elle est valable du 9 février au 10 mars 2022, la commercialisation de ces modèles arrivant quelques semaines après celle du Galaxy S22 Ultra. Là encore, l’achat d’un de ces smartphones en précommande vous fait gagner des Galaxy Buds Pro, des écouteurs true wireless de haute qualité audio avec réduction active du bruit. L’assurance Samsung Care+ est aussi d’actualité, et le bonus de reprise d’un ancien appareil s’élève ici à 100 euros.

Certaines couleurs sont réservées au store de Samsung

Si vous recherchez l'un de ces modèles en noir, par exemple, il sera disponible partout. En revanche pour certaines couleurs vous devrez impérativement allez sur le site de Samsung.

Couleurs exclusives S22 / S22 + : Bleu Ciel, Gris, Crème, Violet

Couleurs exclusives S22 Ultra : Bleu Ciel, Gris, Rouge

Le Galaxy S22 ou S22+ 5G arborant l'un de ces coloris exclusifs bénéficient en plus du 9 février au 10 mars 2022, pendant la phase de précommande, d’une coque transparente et d'un chargeur sans fil offerts. Les articles s'ajouteront directement au panier. Pour la location, vous recevrez vos accessoires offerts séparément. Offre cumulable, valable sur le Samsung shop dans la limite des stocks disponibles.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.