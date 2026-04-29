Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs de Samsung passent à petit prix pour les French Days !

Le top départ des French Days est lancé ! Si vous attendez une belle offre pour acheter des écouteurs sans fil, ce bon plan est fait pour vous. Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont actuellement à 134,99 € au lieu de 249 € sur Amazon avec le code PRIME15. Cdiscount propose aussi une belle offre puisqu'avec le code COCORICO15, les écouteurs en version Blanc passent ) seulement 124 € et, à ce prix, c’est une affaire !

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Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs sans fil avec une excellente réduction de bruit active, mais vous avez un budget limité ? Durant les French Days qui se déroulent du 29 avril au 5 mai 2026, vous pouvez vous équiper à petit prix.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont ainsi en promotion sur Amazon. Habituellement en vente à 249,99 € sur le site de e-commerce, les modèles Blanc et Argent sont actuellement à 149,99 €. Et avec le code PRIME15 à renseigner dans le panier au moment du paiement, vous avez 15 euros de réduction supplémentaire si vous êtes abonné Prime et 10 euros si ça n'est pas le cas. Cela vous permet d'économiser plus de 100 € puisque les écouteurs passent alors à 134,99 € !

Mais ça n'est pas tout ! Cdiscount propose actuellement 2 codes qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. Ainsi, en renseignant le code COCORICO25, vous avez 25 € de réduction dès 249 € d'achat. Et avec le code COCORICO15, vous avez 15 euros de réduction dès 129 € d'achat. Les Galaxy Buds 3 Pro passent alors à 124 € ! C’est le bon moment pour craquer !

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Que valent les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs premium qui ne manquent pas d’atouts. Grâce à son autonomie qui va jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boitier et sans ANC (26 heures avec ANC), vous pouvez profiter de vos playlists et podcasts tout au long de la journée. Ce modèle a d’ailleurs l’avantage d’être particulièrement confortable.

Côté design, les Galaxy Buds 3 Pro adoptent un look moderne, proche des AirPods Pro 3 d’Apple, tout en gardant une identité unique puisqu’ils sont dotés d’une lumière latérale sur les tiges et d’un boitier en partie transparente. Grâce aux tiges, le maintien est optimal et la captation vocale est améliorée. À l’aide d’une simple pression, vous pouvez très simplement contrôler la lecture des contenus audio.

La partie sonore n’est pas en reste puisque les Galaxy Buds 3 Pro vous offrent une réduction de bruit impeccable. Grâce à Galaxy AI, ils sont capables d’analyser et d’adapter le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Vous pouvez ainsi soit vous isoler complètement des environnements bruyants ou jouer sur la transparence pour laisser passer les annonces importantes.

Ces écouteurs sans fil figurent d’ailleurs parmi les meilleurs modèles disponibles sur le marché. Ils sont équipés du codec Samsung Seamless qui comprime et encode les sons avec une résolution audio jusqu’à 24bits / 96kHz, vous permettant de profiter d’un son Hi-Fi. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm vous offrent une expérience sonore premium, avec un résultat extrêmement précis, riche et équilibré.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet des Galaxy Buds3 Pro ici.

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