Samsung fait chuter le prix des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : à peine sortis, et déjà en promo

Les Galaxy Buds4 et Buds 4 Pro sont déjà beaucoup moins chers grâce à l’offre de lancement de Samsung, disponible pour une durée limitée. Une excellente occasion pour s'offrir les écouteurs haut de gamme à prix réduit.

Profiter de l'offre sur les Galaxy Buds 4

Profiter de l'offre sur les Galaxy Buds 4 Pro

La qualité des écouteurs Samsung n’est plus à démontrer. La célèbre ligne des Galaxy Buds évolue, avec l’arrivée des Buds 4 et Buds 4 Pro. Disponibles depuis début mars, ils font déjà l’objet d’une belle remise sur le site officiel de Samsung.

Grâce au code promo NEWBUDS4 disponible jusqu’au 23 mars 2026, vous bénéficiez de 50 € de réduction sur les Buds 4 Pro et de 30 € de réduction sur les Galaxy Buds 4. Les deux écouteurs reviennent respectivement à 199,99 € au lieu de 249,99 € et 149,99 € au lieu de 179,99 €.

Une expérience pensée pour les plus audiophiles exigeants

On commence par les Galaxy Buds4 Pro qui disposent de deux haut-parleurs intégrés : le premier est un woofer, 20% plus grand que sur le modèle précédent. Il offre ainsi des basses plus profondes. Samsung propose également un tweeter de précision pour des aigus clairs.

Chaque amplificateur est dédié à son propre haut-parleur, ce qui élargit la couverture sonore tout en réduisant la distorsion et les interférences. Les écouteurs sont compatibles avec plusieurs codecs, dont le SSC, AAC, SBC, LC3, mais aussi et surtout le SSC Ultra Haute Qualité qui prend en charge un flux audio en 24 bits/96 kHz quand les écouteurs sont appairés avec un appareil Galaxy compatible.

Voir l'offre sur les Galaxy Buds 4

Voir l'offre sur les Galaxy Buds 4 Pro

La réduction de bruit active est évidemment de la partie, et elle est adaptative. En d’autres termes, l’intensité de la réduction s’ajuste automatiquement selon l'environnement sonore. Et pour les appels, les nouveaux écouteurs Galaxy disposent de six micros pour la captation vocale, mais aussi pour l'isolation du bruit de fond. La connectivité repose sur le Bluetooth 6.1.

Notez que les Galaxy Buds 4 partagent quasiment les mêmes caractéristiques que la version Pro, à la différence qu’ils disposent non pas de deux, mais d’un haut-parleur dynamique.