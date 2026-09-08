Nouvelle Dacia Spring : 100 % électrique, produite en Europe et à petit prix

La Nouvelle Dacia Spring vient concurrencer les constructeurs chinois sur le segment de l’électrique bon marché. Ce modèle est fabriqué en Europe, le rendant éligible aux aides à l’achat.

Face à l’offensive des constructeurs automobiles chinois, qui lorgnent le marché européen pour écouler leurs voitures électriques au rapport qualité-prix souvent très intéressant, Renault Group a validé un plan stratégique prévoyant le lancement de quatre véhicules 100 % électriques pour 2030. Le premier d’entre eux est la Nouvelle Dacia Spring.

Côté design, on retrouve le style caractéristique de Dacia, avec des lignes simples et droites. La marque n’est pas réputée pour les courbures et ce véhicule ne vient pas chambouler les traditions. Des bandeaux noirs relient les projecteurs à l’avant et les feux à l’arrière, accentuant la largeur de la voiture et créant une signature lumineuse originale. Une bande noire vient aussi détacher le toit du corps de la carrosserie. La Nouvelle Dacia Spring est disponible en quatre coloris : Agave, Gris Schiste, Noir Etoilé et Blanc Glacier.

La Nouvelle Dacia Spring veut s’imposer comme une référence des citadines 100 % électrique

Dans l’habitacle, même constat, la marque privilégie l’efficacité. Pas de superflu, l’essentiel est de donner au conducteur un accès facile aux commandes et une bonne lisibilité des informations. De nombreux espaces de rangement sont proposés via diverses astuces pour compenser le manque de volume. La sellerie dispose d’une teinte bleutée, qui fait un rappel à certains éléments présents sur la planche de bord. Le siège conducteur est coulissant et réglable en hauteur avec inclinaison du dossier. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur.

La Nouvelle Dacia Spring compte sur une motorisation développant 60 kW (80 ch) pour un couple de 175 Nm. Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 12,1 secondes, pour 130 km/h de vitesse de pointe. Nous avons affaire à une citadine pas bien sportive, et à ce tarif, c’est finalement tout ce qu’on lui demande d’être.

Dacia annonce une batterie LFP d’une capacité de 27,5 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 250 km en cycle mixte WLTP. “Une seule charge par semaine suffira à la plupart des utilisateurs de Nouvelle Spring”, déclare le constructeur. Il se base sur les données des clients de la première génération de Dacia Spring, pour lesquels la voiture est essentiellement utilisée pour des trajets domicile-travail, avec une distance parcourue de 34 km par jour en moyenne, à une vitesse de 34 km/h.

Le chargeur AC 6,6 kW embarqué de série offre une charge de 15 % à 80 % en 9 h sur une prise domestique. Avec une prise renforcée, 5 h 40 suffisent, tandis que le véhicule peut être ainsi rechargé en 2 h 55 avec une wallbox 7 kW. L’option de charge rapide porte la puissance de charge AC à 11 kW et ajoute un chargeur DC de 50 kW. “Elle permet de raccourcir à 1h55 la charge de 15 % à 80 % sur une Wallbox en triphasé 11 kW ou une borne de 22 kW”, indique Dacia. Et avec le chargeur DC 50 kW, le conducteur peut se rendre aux bornes rapides pour passer de 15 % à 80 % en seulement 28 minutes.

Un petit prix pour séduire les clients

Le faible rayon de braquage de la voiture (4,95 m) facilite les manoeuvres en ville. Le conducteur reçoit aussi l’aide d’outils comme le frein de parking électrique ou le radar de recul. Le bouton « My Safety » donne la possibilité de passer certains systèmes avancés d’aide à la conduite dans une configuration personnelle rapidement à chaque démarrage.

La Nouvelle Dacia Spring est disponible à partir de 17 900 euros dans sa version Expression de base, avec roues tôle 15” Mura. Comptez 550 euros pour changer de teinte, 300 euros pour un câble de recharge domestique et 150 euros pour le coffre avant. La version Journey, qui embarque des roues tôle 16” Drava et quelques équipements supplémentaires (carte mains-libres, caméra de recul, système Media Nav Live avec écran central 10,1”, deux prises USB-C au lieu d’une, tablette cache-bagages), démarre à 19 400 euros. En plus des options déjà disponibles sur l’Expression, la Journey propose aussi un pack charge rapide à 500 euros et des sièges chauffants à 250 euros.

Ce modèle est fabriqué dans l’usine de Novo Mesto, en Slovénie. Cette production européenne permet de le rendre éligible aux aides à l’achat pour les voitures électriques, notamment la prime “Coup de Pouce Véhicules Particuliers Électriques” dont le montant est compris entre 3 620 et 6 180 euros en fonction du revenu fiscal de référence.