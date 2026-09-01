-42% sur le Honor Magic 8 Lite : bonne performance et une grosse batterie pour moins de 250 €

Pour moins de 250 € au lieu de 400 € à son lancement, le Honor Magic 8 Lite dispose de plusieurs atouts, dont une grosse batterie de 7 500 mAh. Il est donc presque à moitié prix en ce moment grâce à une double réduction sur AliExpress.

Profiter de l’offre sur le Honor Magic 8 Lite

Honor annonce jusqu’à trois jours d’utilisation pour le Magic 8 Lite grâce à sa batterie généreuse. Une capacité pareille pourrait laisser craindre un appareil épais, mais ce n’est pas le cas. Malgré son grand écran et sa batterie, le Magic 8 Lite ne dépasse pas 7,76 mm d’épaisseur pour 189 grammes.

Lancé en début d’année en France à 399,90 €, le smartphone est affiché en ce moment à 262,30 € sur AliExpress pendant ses offres de la rentrée. C’est déjà une belle remise, mais le code PHD30 fait baisser le prix de 30 € au panier, ce qui ramène le total à 232,30 €, avec une livraison gratuite en moins de 3 jours depuis l’entrepôt français du géant du e-commerce. Cela correspond à 168 € d’économie, soit environ 42 % du prix conseillé.

Une belle fiche technique malgré son prix

Le Honor Magic 8 Lite est un grand smartphone disposant d’un écran AMOLED plate de 6,79 pouces avec une définition de 2640 × 1200 pixels et un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. La luminosité quant à elle va jusqu’à 6 000 nits, une pointe qu’on a rarement vue, même sur les modèles haut de gamme.

Le smartphone est équipé d’une puce Snapdragon 6 Gen 4, épaulée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il ne faut pas lui demander les performances d’un smartphone premium, mais ce processeur milieu de gamme est taillé pour couvrir les tâches courantes du quotidien sans rougir. Il peut aussi faire tourner la majorité des jeux mobiles, mais les titres les plus exigeants réclameront davantage de concessions.

La partie photo repose surtout sur le capteur principal de 108 MP. À côté, on retrouve ultra grand-angle de 5 MP. Les selfies, eux, sont confiés à une caméra de 16 MP.

Le Honor Magic 8 Lite bénéficie également des certifications IP68 et IP69K. Il est donc résistant à l’eau et à la poussière. C’est MagicOS 9, basé sur Android 15, qui est préinstallé sur le smartphone. La marque promet six années de mises à jour système et de sécurité.