Grosse chute de prix sur le HONOR Magic 8 Lite : ce smartphone à l’autonomie hors norme passe à moins de 260 €

Le Honor Magic 8 Lite mise sur plusieurs atouts, notamment son autonomie pour se démarquer dans le milieu de gamme. Au lieu de 399,90 €, il est actuellement proposé à 254 €, soit près de 146 € de moins que son prix de référence.

Honor Magic 8 Lite

Honor se diversifie dans le milieu de gamme pour se positionner face à une concurrence féroce sur ce segment. Le Magic 8 Lite illustre cette approche en misant sur une batterie de grande capacité et sur une fiche technique assez complète pour moins de 400 €.

Dans le cadre de ses offres estivales, AliExpress affiche actuellement le smartphone à 284 €. Le code PHDFR30 permet de faire passer son prix à 254 €, contre 399,90 € au lancement. Cela représente un peu plus de 36 % de réduction par rapport au tarif de lancement, soit une économie de 145 €.

Le Honor Magic 8 Lite est vendu par un marchand certifié Marque+, un label d'AliExpress associé aux vendeurs de marque. Le smartphone est expédié par un partenaire Honor depuis la France, avec une livraison annoncée sous 3 à 5 jours ouvrés.

Une batterie de 7 500 mAh et un écran AMOLED lumineux

L'autonomie reste l’argument principal du Magic 8 Lite avec sa batterie de 7 500 mAh, une capacité encore peu répandue sur le marché des smartphones. De quoi profiter d’une utilisation entre deux et trois jours d’après nos propres mesures. Le smartphone est par ailleurs compatible avec une charge rapide 66 W.

Le Honor Magic 8 Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,79 pouces en définition de 2 640 x 1 200 pixels, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. La marque met également en avant une luminosité crête de 6 000 nits en mode HDR, un niveau très élevé pour un smartphone de moins de 400 €.

C’est un Snapdragon 6 Gen 4 épaulé par 8 Go de RAM qui propulse cet ensemble. La version en promotion dispose de 256 Go de stockage. Cette configuration est solide pour les usages courants comme la navigation web, les réseaux sociaux, le streaming vidéo et même pour les jeux pas très exigeants.

Pour la photo, le capteur principal de 108 MP est accompagné d’un module ultra grand-angle de 5MP. En façade, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies. L'interface intègre par ailleurs plusieurs outils de retouche pilotés par l’IA. Enfin, le Honor Magic 8 Lite est certifié IP68 et IP69K, et est donc résistant à l'immersion et aux jets d'eau sous pression.


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