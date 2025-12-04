Pixel 9a : Boulanger casse le prix du smartphone Google et vous offre les Pixel Buds A en bonus

Le Black Friday est désormais terminé, mais ce n'est pas encore la fin des promos de fin d'année. Chez Boulanger, le Pixel 9a fait l'objet d'une belle offre en ce moment, avec une baisse de prix intéressante, mais aussi les écouteurs Pixel Buds A offerts en prime.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Noël approche à grand pas. Et si vous recherchez un smartphone performant à prix raisonnable, le Pixel 9a s'impose comme l'un des meilleurs de sa catégorie. C'est un modèle milieu de gamme qui est équipé d'un processeur haut de gamme, en l'occurrence la puce Google Tensor G4 que l'on retrouve également sur les Pixel 9 et 9 Pro.

Le Google Pixel 9a est donc un excellent choix si vous recherchez une belle expérience sans pour autant casser la tirelire. Et pour les promotions de fin d'année, Boulanger le propose encore moins cher, puisqu'il est affiché en ce moment à seulement 399 € au lieu de 549 €, soit une réduction de 150 € à la base. L'autre avantage de cette promotion est que Boulanger vous offre les écouteurs Pixel Buds A d'une valeur de 99 €.

Le pack vous revient donc à 399 € au lieu de 649 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Vous économisez ainsi quasiment 250 €.

Pixel 9a : un excellent smartphone pour son prix

Comme évoqué précédemment, le Pixel 9a hérite de plusieurs caractéristiques des Pixel 9 et 9 Pro, notamment sa puce Tensor G4 gravée en 3 nm. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De quoi profiter de performances confortables.

Le Pixel 9a dispose d'un écran pOLED de 6,3 pouces et de définition 2424 x 1080 px. Le taux de rafraichissement de 120 Hz offre une belle fluidité, notamment pour les joueurs. La luminosité quant à elle est excellente et monte jusqu'à 2700 nits en pic. L'écran profite par ailleurs d'une protection Gorilla Glass 3.

Je profite de ce bon plan

Pour la partie photo, qui est un domaine dans lequel les smartphones Google excellent, le Pixel 9a s'appuie sur un double capteur : grand-angle et ultra grand-angle de 48 MP et 13 MP respectivement. Enfin, la batterie d'une capacité de 5100 mAh et d'après notre test du Pixel 9a, elle peut tenir jusqu'à 3 jours en une seule charge.