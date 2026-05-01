75 € de remise sur la Switch 2 + Mario Kart World : Amazon fait fondre le prix du pack

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World s'offre une remise de 75 € sur Amazon. Pour une console qui est rarement en promo, c’est une offre à saisir.

Pack Switch 2 + Mario Kart World
Crédits : Phonandroid

La Nintendo Switch 2 a fait ses débuts il y a près d’un an, mais reste toujours aussi convoitée dans le rayon gaming. Les promotions sont assez rares sur la console et quand il y en a, les remises sont assez modestes. Avec 75 € en moins sur le pack intégrant le jeu Mario Kart World, Amazon signe l’une des meilleures offres sur cet ensemble dans le cadre de sa campagne French Week.

Il passe en effet à 434,90 € au lieu de 509,99 €, soit 15 % de remise immédiate, sans code promo à renseigner au panier. À ce prix, le bundle revient même moins cher que la Switch 2 seule à son lancement, vendue 469 € en juin dernier. La livraison est gratuite et l'expédition assurée par Amazon.

Écran 120 Hz, Joy-Con magnétiques, la Switch 2 passe à la vitesse supérieure

Si vous venez de l’une des variantes de la première génération, la Switch 2 fait évoluer l’expérience. Elle reprend le concept hybride qui a fait le succès de ses prédécesseurs, en haussant nettement le niveau technique.

A l’intérieur, Nintendo propose une puce sur mesure : le Tegra T239 signée Nvidia. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1 extensible via microSD Express. La console gère également le DLSS, le ray tracing et est capable de monter jusqu'à la 4K en mode docké, là où la Switch d'origine se contentait de la résolution 1080p.

L'écran LCD de la Switch 2 s’est considérablement agrandit par rapport au modèle d’origine. Il passe à 7,9 pouces au lieu de 6,3 pouces, en définition Full HD (1 920 × 1 080 px). Son taux de rafraîchissement variable grimpe jusqu’à 120 Hz et prend en charge le HDR10. La fluidité améliore vraiment l’expérience sur les jeux compatibles.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 220 mAh tient entre 2 et 6 heures et demie selon les titres.Enfin, les Joy-Con 2 s'arriment désormais magnétiquement à la console et peuvent servir de souris grâce à un capteur optique inédit.

 


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