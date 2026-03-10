Amazon fait chuter le prix des Pixel 10 et 10 Pro : 300 € de réduction sur les smartphones Google

Les derniers smartphones de Google sont beaucoup moins chers dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Les Pixel 10 et 10 Pro profitent d’une réduction de 300 € en ce moment. Voici les détails de ces offres à ne pas manquer.

Google Pixel 10 Series

Le Pixel 10 est actuellement à 599 € sur Amazon, au lieu de 899 €, ce qui correspond à une réduction de 33%. Vous économisez 300 euros. Le Pixel 10 Pro vous permet de réaliser la même économie puisqu’il est affiché à 799 € au lieu de 1 099 €, soit une réduction de 27%. Dans les deux cas, Amazon propose une offre très intéressante sur les smartphones Google, dans le cadre de ses Ventes Flash de Printemps.

Le Pixel 10 et 1à Pro : deux haut de gamme à prix accessible

Les deux smartphones ont plusieurs caractéristiques en commun, à commencer par leur écran OLED de 6,3 pouces. Il est de type LTPO sur le Pixel 10 Pro dont le taux de rafraîchissement peut descendre jusqu’à 1 Hz pour une meilleure économie d’énergie. Sur les deux modèles, le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, avec un pic de luminosité de plus de 3 000 nits.

Les Pixel 10 et 10 Pro embarquent la puce Google Tensor G5 gravée en 3nm et qui offre des performances solides dans tous les scénarios d’usage au quotidien. La quantité de RAM sur les deux modèles est de 12 Go et 16 Go respectivement.

Pour ce qui est de la partie photo, le Pixel 10 standard fait un grand bond en avant par rapport à son prédécesseur : il accueille un téléobjectif, ce qui est une première sur une version non-Pro du Pixel. Voici la configuration des capteurs :

  • Pixel 10 : un capteur principal de 48 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif 5x de 10,8 MP
  • Google Pixel 10 Pro : un capteur principal de 50 MP, un grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 5x de 48 MP

Les deux smartphones ont une batterie respective de 4 970 mAh et 4 870 mAh et tiennent largement la journée. Ils sont compatibles avec la charge rapide de 30W et la charge sans fil magnétique Qi2 de 15W.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Les CMF Buds Pro 2 sont de retour à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon commencent fort avec des promotions exceptionnelles ! Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil pas chers, les CMF Buds Pro 2 sont faits…

Utiliser des applications bancaires sur une ROM Android custom ? Ce serait possible grâce à ce système, mais…

Une initiative européenne vise à rendre possible l’utilisation d’applications normalement bloquées dès que l’on se sert d’une Rom custom. La solution adoptée est simple sur le papier, avec au moins…

Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos

Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent…

Nouveau Dyson V8 Cyclone : vite, avec 120 € de réduction, l’aspirateur balai passe à petit prix !

Durant ses Ventes Flash de Printemps, Amazon ne fait pas les choses à moitié ! Le nouveau Dyson V8 Cyclone est toujours en vente à 399 € sur le site officiel…

Des scientifiques veulent créer de la foudre en boîte pour étudier les orages en laboratoire

De la foudre en boîte ? Des chercheurs travaillent sur ce concept étonnant. Leur objectif est de recréer les conditions d’un éclair en laboratoire. Cette approche pourrait faciliter l’étude des…

10 000 auteurs publient un livre “vide” pour protester contre l’IA

En guise de protestation contre l’utilisation de leurs œuvres dans l’entraînement de l’IA, des auteurs écrivent un ouvrage presque vide. Ils sont environ 10 000 à avoir participé au projet….

IA

Firefox prépare une refonte graphique complète et copie allègrement Opera au passage

L’information a fuité il y a quelques jours : Mozilla travaille sur le projet Nova, un nom de code qui désigne la toute nouvelle interface de son navigateur Firefox. Il…

Microsoft Authenticator ne fonctionnera plus sur les smartphone rootés ou jailbreakés

L’application d’authentification de Microsoft va bientôt détecter les smartphones ayant subi un root ou un jailbreak. Ils seront supprimés de la liste des appareils avec lesquels le service peut fonctionner,…

Les AirPods Pro 3 sont à prix cassé pour les Ventes Flash de Printemps, vite !

Vous avez manqué les récentes promotions sur les AirPods Pro 3 ? Pas d’inquiétudes, les excellents écouteurs sans fil d’Apple sont de retour à prix réduit et sont même moins…

Ces robots faits uniquement de jambes peuvent prendre des milliards de formes différentes

Des chercheurs explorent une nouvelle façon de concevoir les robots. Leur idée consiste à utiliser des modules simples capables de s’assembler entre eux. Le résultat donne des machines capables de…