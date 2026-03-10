Amazon fait chuter le prix des Pixel 10 et 10 Pro : 300 € de réduction sur les smartphones Google

Les derniers smartphones de Google sont beaucoup moins chers dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Les Pixel 10 et 10 Pro profitent d’une réduction de 300 € en ce moment. Voici les détails de ces offres à ne pas manquer.

Profiter de ce bon plan sur le Pixel 10

Le Pixel 10 est actuellement à 599 € sur Amazon, au lieu de 899 €, ce qui correspond à une réduction de 33%. Vous économisez 300 euros. Le Pixel 10 Pro vous permet de réaliser la même économie puisqu’il est affiché à 799 € au lieu de 1 099 €, soit une réduction de 27%. Dans les deux cas, Amazon propose une offre très intéressante sur les smartphones Google, dans le cadre de ses Ventes Flash de Printemps.

Voir l'offre sur le Pixel 10 Pro

Le Pixel 10 et 1à Pro : deux haut de gamme à prix accessible

Les deux smartphones ont plusieurs caractéristiques en commun, à commencer par leur écran OLED de 6,3 pouces. Il est de type LTPO sur le Pixel 10 Pro dont le taux de rafraîchissement peut descendre jusqu’à 1 Hz pour une meilleure économie d’énergie. Sur les deux modèles, le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, avec un pic de luminosité de plus de 3 000 nits.

Les Pixel 10 et 10 Pro embarquent la puce Google Tensor G5 gravée en 3nm et qui offre des performances solides dans tous les scénarios d’usage au quotidien. La quantité de RAM sur les deux modèles est de 12 Go et 16 Go respectivement.

Pour ce qui est de la partie photo, le Pixel 10 standard fait un grand bond en avant par rapport à son prédécesseur : il accueille un téléobjectif, ce qui est une première sur une version non-Pro du Pixel. Voici la configuration des capteurs :

Pixel 10 : un capteur principal de 48 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif 5x de 10,8 MP

un capteur principal de 48 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif 5x de 10,8 MP Google Pixel 10 Pro : un capteur principal de 50 MP, un grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 5x de 48 MP

Les deux smartphones ont une batterie respective de 4 970 mAh et 4 870 mAh et tiennent largement la journée. Ils sont compatibles avec la charge rapide de 30W et la charge sans fil magnétique Qi2 de 15W.