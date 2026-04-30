Amazon attaque les French Days avec des prix fous : les meilleures offres à saisir

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo cumulables qui s’ajoutent aux réductions déjà en cours.

french days amazon

Les offres couvrent de nombreuses catégories de la tech : smartphones, Informatique, TV, stockage, etc. On a parcouru les offres pour isoler celles qui méritent vraiment que vous vous y intéressiez. Et grâce à deux codes promos disponibles pendant ces quelques jours, les prix chutent encore plus.

10 ou 15 € de réduction supplémentaire, en plus des offres en cours

Amazon propose en ce moment deux codes promo cumulables avec les offres de la French Week :

  • FRENCHWEEK10 : 10 € de remise dès 50 € d'achat pour tout le monde
  • PRIME15 : 15 € de réduction dès 50 € pour les abonnés Prime

De quoi grappiller quelques euros supplémentaires sur les produits éligibles et faisant partie de cette sélection. Parlant d’éligibilité, ces codes sont valables sur les commandes vendues et expédiées par Amazon, en France métropolitaine uniquement.

Ils ne fonctionnent pas avec les commandes en 1-Click. Enfin, des catégories de produits sont exclues : livres, produits numériques (ebooks, MP3, apps, logiciels), ainsi que les marques Apple et Nintendo. Les codes ne peuvent être utilisées qu’une seule fois par client.

Les offres French Week Amazon en un coup d'œil

MacBook Air M5 13,6″ 512 Go à 999 € au lieu de 1 199 €

MacBook Air M5

Sorti en mars 2026, le MacBook Air M5 est déjà 200 € moins cher chez Amazon. Il passe ainsi à 999 € au lieu de 1 199 € dans sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La puce M5 gravée en 3 nm embarque un CPU et un GPU 10 cœurs, ainsi qu’un un moteur neuronal 16 cœurs qui accélère sensiblement les tâches d’intelligence artificielle comparativement à la puce M4. Son autonomie est de 18 heures en lecture vidéo et il ne pèse que 1,24 kg.

Google TV Streamer 4K dès 79 € au lieu de 119,99 €

Google TV Streamer 4K

Le Google TV Streamer est un boîtier qui se pose à côté de la télé et qui vous permet de profiter de l’expérience de Google TV (anciennement Android TV) sur n’importe quel téléviseur disposant d’un port HDMI. Avec les codes promo PRIME15 ou FRENCHWEEK10, il profite d’une réduction de 15 € ou de 10 € selon votre éligibilité.

Vous pouvez donc l’avoir dès 79 € au lieu de 120 € habituellement. Il devient ainsi abordable pour ce qu'il propose, notamment le Dolby Vision, le HDR10+ ou encore le Dolby Atmos. Le contrôleur Matter intégré lui permet aussi de servir de hub domotique pour les appareils compatibles Google Home : une façon de centraliser ses objets connectés sans boîtier supplémentaire.

Logitech MX Master 3S à 69,99 € au lieu de 99,99 €

souris Logitech MX Master 3S

70 € pour la MX Master 3S, c'est un prix auquel on résiste difficilement. La référence des souris de bureau voit son prix chuter de 30 € pendant la French Week chez Amazon. C’est une belle occasion pour s’offrir ce modèle à moindre coût. Elle est affichée à 84,99 €, mais les code PRIME15 et FRENCHWEEK10 font baisser le prix de 15 € ou 10 €.

Ce qui distingue encore cette souris de ses concurrents, c'est sa molette MagSpeed à défilement électromagnétique très précise. Le clic principal est par ailleurs silencieux, et la souris offre la possibilité de basculer entre trois appareils connectés simultanément, qu’il s’agisse d’un PC, d’un Mac ou même d’une tablette.

DJI Osmo Action 4 Essentiel à 174 € au lieu de 229 €

DJI Osmo Action 4 Essentiel

La DJI Osmo Action 4 est une action cam de référence sur le segment avoisinant les 200 €. Sur Amazon, elle est actuellement disponible à partir de 174 € au lieu de 229 € grâce aux codes promo de l’événement.

Ce qui rend ce modèle populaire dans cette gamme, c'est avant tout son capteur 1/1,3 pouce, plus grand que la moyenne, avec une ouverture f/2,8 qui fait une vraie différence quand la lumière vient à être faible.

La caméra est capable de filmer en 4K jusqu’à 120 i/s et la stabilisation RockSteady 3.0 gère les vibrations sans produire la distorsion en tonneau qu'on observe sur d'autres systèmes.

Tapo C660 4K solaire à 84,99 € au lieu de 159,99 €

Caméra Tapo C660

Si vous cherchez une caméra de surveillance autonome, ce modèle solaire est complet, pour un prix très compétitif. La Tapo C660 4K est en promo dans le cadre de la French Week sur Amazon. Au lieu de 160 €, vous pouvez l’acheter en ce moment à partir de 84,99 €, grâce à une remise incluant l’avantage des deux codes promo que proposent Amazon actuellement.

Cette caméra dispose d’un capteur de 8 MP filme en 4K avec un champ de vision motorisé à 360° horizontalement et 90° verticalement, ce qui ne laisse aucun angle mort. La batterie intégrée de 10 000 mAh est maintenue en charge par le panneau solaire fourni : selon TP-Link, 45 minutes d'ensoleillement direct suffisent pour couvrir une journée de fonctionnement.

Pour rappel, les French Days de cette année se déroulent jusqu'au 5 mai. Et si vous avez envie d'aller plus loin, jetez également un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs bon plans de Boulanger qui participe aussi à l'événement.


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