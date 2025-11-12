Redmi Note 14 Pro Plus 5G : grosse chute de prix sur le smartphone qui passe à 216 € seulement, c’est une affaire !

Le Single’s Day continue jusqu’au 19 novembre. Il ne vous reste que quelques jours pour profiter des prix cassés. Si vous cherchez un nouveau smartphone avec de bonnes caractéristiques pour pas cher, ce bon plan devrait vous plaire. Le Redmi Note 14 Pro Plus passe à 216,90 € au lieu de 473 € avec le code 11FR40. Vite, à ce prix il ne va pas rester longtemps en stock !

Chaque année, le Single’s Day est l’occasion de faire le plein de bons plans et souvent, les prix sont bien plus intéressants qu’au moment du Black Friday. AliExpress ne fait pas les choses à moitié. En plus des promotions en cours, vous pouvez profiter d’une série de codes qui font encore plus chuter les prix.

Vous attendez une bonne offre pour changer votre smartphone ? N’attendez plus, le moment est venu de craquer. Le Redmi Note 14 Pro Plus est actuellement à prix cassé. Habituellement en vente à 473 €, il chute à 216,90 € seulement avec le code 11FR40. En plus, la livraison est gratuite et ultra rapide. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques du Remi Note 14 Pro+ ?

Ne vous fiez pas à son petit prix, le Remi Note 14 Pro+ joue dans la cours des grands ! Ce smartphone milieu de gamme embarque en effet des caractéristiques qui rivalisent avec la fiche technique d’autres modèles plus chers.

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 7s Gen 3 accompagnée de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Cette configuration est confortable pour n’importe quel usage.

Côté écran, ce smartphone est doté d’un bel écran AMOLED de 6,67″ (2712 x 1220 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le rendu est fluide, détaillé et lumineux.

La partie photo n’est pas en reste. Le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé de 3 capteurs à l’arrière, à savoir un capteur grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Enfin, avec une batterie de 5110 mAh compatible avec une charge rapide de 120W, vous profitez d’une excellente autonomie.