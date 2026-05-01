Le mode Xbox débarque sur les PC Windows 11, voici ce que ça change pour les joueurs

Microsoft déploie le mode Xbox sur Windows 11. Les joueurs PC disposent maintenant d'une expérience proche de celle des consoles.

windows 11 mode xbox
Crédit : Xbox

Lors de la dernière GDC en mars 2026, Microsoft avait annoncé l'intégration à venir du mode Full Screen Experience de la Xbox ROG Ally sur Windows 11. Renommé simplement “mode Xbox” et optimisé pour les grands écrans, celui-ci est désormais disponible sur les PC de bureau, PC portables et tablettes. Cette nouvelle interface permet d'obtenir une expérience plus proche de celle proposée sur les consoles de salon Xbox, et est surtout optimisée pour une navigation à la manette. La ROG Xbox Ally a d'ailleurs elle aussi reçu une mise à jour pour un meilleur support de la manette.

“Inspiré de l'expérience sur console Xbox, le mode Xbox offre une interface épurée qui met votre bibliothèque et vos jeux récemment utilisés à portée de main, tout en minimisant les distractions en arrière-plan”, explique Xbox. L'utilisateur peut bien sûr passer à volonté du mode Xbox au bureau Windows 11.

Le mode Xbox de Windows 11 est une réussite, on a hâte de le voir à l'œuvre sur la console Helix

Cette nouvelle version offre aussi une bibliothèque de jeux regroupée, “incluant le catalogue complet des jeux Xbox Game Pass et les jeux installés depuis les principales plateformes de distribution PC”. On pouvait déjà voir ses jeux Steam, Epic Games Store, GOG et autres depuis l'application, ceux-ci sont désormais encore mieux mis en avant. Xbox prépare clairement le terrain pour le Projet Helix, sa console de salon hybride qui sera capable de lire les jeux PC de magasins tiers.

windows 11 mode xbox
Crédit : Phonandroid

Nous avons pu tester ce fameux mode Xbox et il s'agit clairement d'une amélioration par rapport à l'ancienne interface. L'accès aux jeux les plus récents et à l'historique de jeu est bien pensé. La page d'accueil ressemble beaucoup à celle des Xbox Series. On retrouve ensuite, comme avant, des onglets dédiés au Game Pass, à la Bibliothèque, au Cloud Gaming et au Store. Nous confirmons que la navigation à la manette est bien plus pratique, sans que cela ne se fasse au détriment de la souris. Une réussite. L'appli prend par contre bien plus de temps à se lancer, un défaut qui ne devrait pas être trop difficile à corriger.


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