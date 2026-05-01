Amazon fait chuter l’iPad A16 à son prix le plus bas : un bon plan à saisir

Lancé en mars 2025, l'iPad équipé d'une puce A16 s'affiche en ce moment à moins de 325 € sur Amazon. Cet iPad 10 en plus de puissance est à son prix le plus bas sur Amazon.

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L'iPad A16 a fait ses débuts en mars 2025, un peu moins de 3 ans après l'iPad 10 qui n'avait rien perdu de sa popularité. Apple a décidé de le remettre au goût du jour en y intégrant une puce plus récente, et donc plus puissante, alors que le A14 du modèle de 2022 était vieillissant.

La puce A16 est ainsi 30 % plus performante que celle que l'on retrouve dans l'iPad 10 classique. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'une meilleure fluidité, notamment pour l'exécution de tâches exigeantes en ressources.

Malgré cette mise à niveau bienvenue, Apple a décidé de baisser le prix de l'iPad A16. Tout en doublant le stockage de base, la marque à la pomme le propose à un tarif conseillé quasiment 200 € inférieur à celui de son prédécesseur à sa sortie. Et en ce moment, Amazon propose une remise supplémentaire qui fait encore baisser la facture.

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iPad 2025 (A16) est à un très bon prix

Au lieu de 409 €, l'iPad A16 est disponible à 323,99 € sur Amazon. Il est affiché à 348,99 €, mais Amazon propose une remise supplémentaire de 25 € qui s'applique automatiquement au paiement. Pour un iPad de moins d’un an, c'est une très bonne affaire.

Sur le plan technique, l'iPad A16 conserve l'écran Liquid Retina de 11 pouces qui fait la force de la gamme depuis plusieurs générations. La connectivité passe au Wi-Fi 6 et le stockage de base double à 128 Go, contre 64 Go sur l'iPad 10. Les caméras avant et arrière montent toutes deux à 12 MP, ce qui rend les appels vidéo plus confortables.

La dalle quant à elle reste excellente pour la lecture et pour regarder des vidéos. La batterie de l’iPad 2025 offre une journée complète d’autonomie sans difficulté.