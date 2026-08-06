Plus aucune raison de snober le Sony WH-1000-XM6. Le casque à réduction de bruit le plus ambitieux de Sony passe sous la barre des 300 €, un tarif bien plus accessible que son prix conseillé de 449 €.

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Sorti en mai 2025, le WH-1000XM6 s’est installé au sommet de sa catégorie. Sony l’avait lancé à 449,99 €, un prix qui a longtemps freiné de nombreux acheteurs. On le trouve régulièrement sous la barre des 400 € ces derniers mois. A moins de 300 €, c’est forcément une bonne affaire.

AliExpress le propose en ce moment à 296 € à l’occasion de ses offres de vacances. Le coloris Argent Platine du casque est affiché à 306 €, mais le code promo PHDFRS30 vous fait économiser 30 € supplémentaires. L’écart avec le prix conseillé dépasse les 150 €, soit un tiers du tarif d’origine.

Le produit est livré gratuitement depuis la France, en plus d’être labelisé Marque+, qui garantit son authenticité. Les autres coloris sont également disponibles pour quelques dizaines d’euros de plus.

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Ce que le Sony WH-1000XM6 apporte réellement de plus

Sony a construit cette sixième génération autour d’une refonte de son système de réduction de bruit. Douze microphones, soit six par oreillette, alimentent le processeur HD QN3 chargé de neutraliser le bruit autour de vous. Le casque ajuste son traitement à l’environnement, et même à ce que vous portez sur la tête (lunettes, bonnet, etc.) afin de maintenir l’isolation.

Le mode son ambiant fonctionne dans l’autre sens, en triant ce qui mérite de passer : une annonce en gare, une voix qui vous interpelle, un bruit de circulation. Utile pour alterner concentration et vigilance sans retirer le casque toutes les cinq minutes.

Pour la partie audio, les haut-parleurs de 30 mm ont été calibrés avec des ingénieurs de haut rang, avec la certification Hi-Res Audio Wireless à la clé. Un égaliseur personnalisable est également disponible dans l’application Sony.

La batterie promet environ 30 heures d’écoute en maintenant la réduction de bruit active. La désactiver permet de gagner dix heures supplémentaires. Et pour la charge, le casque récupère trois heures d’autonomie après seulement trois minutes sur secteur.

Enfin, un détail que les possesseurs du XM5 réclamaient : la charnière est de retour. Le casque se replie grâce à un mécanisme métallique et se range dans un étui compact à fermeture magnétique, nettement plus facile à glisser dans un sac qu’un modèle rigide.