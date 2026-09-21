Philips Hue Go White&Color Ambiance : cette lampe connectée est à prix cassé sur Boulanger, vite !

Vous cherchez un éclairage original que vous pourrez utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ? Cette lampe connectée et rechargeable Philips Hue Go est l’accessoire parfait pour mettre en place l’ambiance de votre choix très simplement. En plus, elle est actuellement en promotion chez Boulanger.

Philips Hue Go White&Color

Dans le secteur des objets pour maison connectée, Philips Hue est la marque incontournable. Elle propose de nombreuses références, notamment en termes d’éclairage. La lampe Philips Hue Go est à la fois un luminaire connecté très pratique ainsi qu’un élément de décoration original. Et, en ce moment, elle est à prix mini chez Boulanger.

Normalement en vente pour 89,99 euros, elle est proposée en promotion pour seulement 59,99 euros. Cela représente une belle baisse de prix de 33% sur la Philips Hue Go White&Color Ambiance.

Philips Hue Go : créez une ambiance unique chez vous

La lampe connectée Philips Hue Go est un éclairage polyvalent que vous allez pouvoir emporter avec vous pour mettre l’ambiance lumineuse de votre choix aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous pourrez ainsi la mettre dans votre salle de bain pour un moment cosy dans la baignoire, la mettre dans votre jardin pour vous éclairer les soirs d’été, éclairer une soirée d’anniversaire de façon originale… Elle dispose de plusieurs modes préprogrammés : lecture, relaxation, concentration ou énergie.

Elle dispose d’un variateur d’intensité et elle peut afficher plus de 16 millions de couleur différentes. Elle peut donc s’adapter parfaitement à vos envies du moment. Cerise sur le gâteau, vous pouvez synchroniser l’éclairage avec votre musique. La lumière va réagir en temps réel à vos morceaux préférés pour créer une ambiance festive.

Avec sa connexion Bluetooth intégrée, vous pouvez la contrôler avec votre smartphone sans avoir à installer un pont Hue Bridge. Et grâce à sa batterie rechargeable, vous pouvez l’utiliser en mode nomade pendant 2h30 et jusqu’à 18 heures en mode bougie.


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