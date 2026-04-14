130 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque sans fil est à un super prix

Le Sony WH-1000XM6, référence parmi les casques à réduction de bruit, profite d’une remise exceptionnelle sur AliExpress. Au lieu de 449 €, il passe à 319 €, soit une réduction de près de 30%.

Sony WH-1000XM6

 

Lancé il y a un peu moins d’un an, le Sony WH-1000XM6 est le dernier casque sans fil haut de gamme de Sony. C’est le modèle parfait pour les audiophiles exigeants, mais aussi pour les utilisateurs nomades en quête d'une isolation sonore irréprochable.

Au lieu de 449 €, le casque Sony est disponible en ce moment à 319,66 € sur AliExpress grâce au cumul de plusieurs remises, soit une réduction de 29%. D’abord, il est affiché à 349,66 €. Ensuite, le code promo PHDFR30 vous permet de profiter d’une réduction supplémentaire de 30 €. Cette offre ne devrait pas durer longtemps, le code promo étant valable pour un stock limité.

Sony WH-1000XM6 : un casque premium, beaucoup plus abordable pour un temps limité

Le Sony WH-1000XM6 fait un bond en avant dans la gamme, Sony ayant procédé à une refonte substantielle de son architecture acoustique et de sa réduction de bruit active. À l’intérieur, on retrouve le nouveau processeur HD QN3 qui est associé à pas moins de 12 microphones, soit six par oreillette.

Les micros captent et filtrent le bruit ambiant avec une très grande efficacité. Sony propose à nouveau l'Adaptive NC Optimizer, une technologie qui ajuste automatiquement le niveau de l’ANC en fonction de votre environnement et même de la manière dont vous portez le casque. Que vous soyez dans le métro, en open space ou en cabine d’avion, le Sony WH-1000XM6 crée une véritable bulle de silence autour de vous.

Pour ce qui est de la restitution sonore, le casque offre des prestations de qualité. Sony s’appuie ici sur des transducteurs à dôme en fibre de carbone de 30 mm. Le casque est compatible avec l'audio sans fil haute résolution grâce au codec LDAC, et à la technologie DSEE Extreme de la marque nippone. Celle-ci permet d’améliorer considérablement la qualité des fichiers audio compressés.

Le Sony WH-1000 XM6 prend en charge le Bluetooth 5.3 et est désormais compatible avec LE Audio et Auracast pour une latence ultra-faible. Autres caractéristiques pratiques à noter : la connexion multipoint qui permet d’associer le casque avec jusqu’à 2 appareils, la présence d’un mode dédié au jeu, la compatibilité avec le 360 Reality Audio et le suivi dynamique du mouvement de la tête.

Enfin, le casque Sony offre une autonomie allant jusqu’à 40 heures sans réduction de bruit. Avec l’ANC activée, vous pourrez profiter d’une écoute allant jusqu’à 30 heures sur une charge.


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