Sony WH-1000XM6 à prix sacrifié : le casque premium atteint son prix le plus bas en cumulant ces 2 offres

Déjà en promotion à l’occasion des soldes, le Sony WH-1000XM6 est encore moins cher durant cette vente flash sur AliExpress. En effet, avec le code PHDFR45, il passe à 314 € seulement, vite !

Sony WH-1000XM6

En parallèle des soldes, AliExpress a décidé de brader les produits high-tech avec une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Maos attention, ces codes à quantité limitée sont aussi éphémères. Vous pouvez les utiliser du 1er juillet à 00h00 au 7 juillet seulement. Nous vous conseillons de préparer d’ores et déjà votre panier car à minuit, ils seront pris d’assaut !

Pour rappel, voici les codes à utiliser du 1er au 07 juillet inclus :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Le Sony WH-1000XM6 profite ainsi de belles remises. L’excellente casque est ainsi affiché à 359,90 €, ce qui est déjà un très bon prix sachant qu’il était à 449,99 € à sa sortie. Mais grâce au code PHDFR45 à renseigner dans le panier, son prix chute à seulement 314,90 €. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Quelles sont les caractéristiques du Sony WH-1000XM6 ?

Vous cherchez un écouteur haut de gamme pour profiter d’une expérience sans faute ? Le Sony WH-1000XM6 figure parmi les meilleurs casques Bluetooth actuellement disponibles sur le marché. La marque nippone a en effet su mettre à profit tout son savoir-faire en matière de casque audio premium.

Avec son poids plume de seulement 250 gramme, le Sony WH-1000XM6 est un modèle à la fois léger et très confortable à porter. Il dispose d’ailleurs de coussinets en similicuir souple et d’un arceau ajustable pour un maintien optimal sans aucune gêne. Vous pouvez donc le porter durant plusieurs heures d’affilée.

Côté audio, ce modèle offre une expérience à la hauteur de son prix. La réduction de bruit active est irréprochable grâce au nouveau processeur HD QN3, 7 fois plus rapide que le précédent, et ses 12 microphones. Et avec l’apport de l’intelligence artificielle, les bruits parasites sont rapidement identifiés et traités. La technologie Adaptive Sound Control permet d’avoir une réduction de bruit en temps réel en fonction de votre environnement, et le mode Ambient Sound permet d’entendre clairement les annonces dans le train par exemple.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisqu’avec cet excellent casque, vous avez jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et 40 heures lorsqu’elle est désactivée. De plus, avec la charge rapide, vous récupérez 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge. Pour en savoir plus, lisez notre test complet du Sony WH-1000XM6 ici.


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