Cette idée de Microsoft risque de couper vos jeux vidéo au beau milieu d’une partie

Les jeux gratuits doivent bien trouver un moyen de rapporter de l’argent. Microsoft a imaginé un système publicitaire capable de s’inviter directement dans les parties. Les joueurs qui acceptent de regarder ces annonces gagneraient en échange du temps de jeu tranquille.

Jeux video
Crédits : 123RF

Rentabiliser le jeu vidéo devient un vrai casse-tête pour Microsoft. Les tarifs du Game Pass ont fortement grimpé l’an dernier avant de redescendre au printemps, au prix de la disparition des nouveaux Call of Duty dès leur sortie dans l’abonnement. Depuis, la marque multiplie les ajustements, parfois mal accueillis. Dès novembre, le cloud gaming du Game Pass sera plafonné à 15 heures par mois pour les abonnés Ultimate. Au-delà, il faudra acheter du temps supplémentaire.

En parallèle, les annonces gagnent du terrain chez le constructeur. Depuis juillet, Microsoft teste une formule gratuite du Xbox Cloud Gaming financée par la publicité auprès de ses bêta-testeurs. Deux minutes de réclames précèdent alors chaque session d’une heure, limitée aux jeux déjà achetés et aux titres gratuits compatibles. Une demande de brevet déposée par l’entreprise montre toutefois que ses projets vont bien plus loin.

Microsoft veut échanger quelques publicités contre du temps de jeu sans interruption

Selon la demande de brevet publiée par l’office américain, Microsoft imagine un système publicitaire directement relié au moteur du jeu. Le joueur profite d’abord d’une période sans publicité, mesurée en minutes ou en progression, comme un niveau terminé ou un boss vaincu. Une fois ce crédit épuisé, la partie se fige. L’objectif consiste à préserver l’avancée déjà accomplie pendant la coupure. L’annonce apparaît alors pendant un temps mort, par exemple à la fin d’une cinématique, lors d’un chargement, après une quête ou dans un menu. Regarder la vidéo jusqu’au bout recharge le compteur.

Pour choisir le moment idéal, Microsoft compte aussi sur l’apprentissage automatique, capable d’analyser le déroulement de chaque partie. Le principe rappelle certains jeux mobiles gratuits, où une réclame surgit après chaque manche. Selon Tom’s Hardware, ce fonctionnement rendrait les coupures moins brutales, mais il pourrait aussi pousser les éditeurs vers davantage de modèles free-to-play. Rien ne garantit pour autant l’arrivée de ce système dans de vrais titres. Beaucoup de brevets protègent une idée sans jamais aboutir à un produit. Reste à savoir si les joueurs accepteront de payer leurs parties gratuites en temps de cerveau disponible.


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