La plus vaste étude jamais menée sur les batteries de voitures électriques désigne un grand gagnant

Plus de 500 000 contrôles indépendants permettent de suivre l’état des batteries de voitures électriques après plusieurs années d’utilisation. Les résultats d’ensemble sont plutôt rassurants. Dans le détail, certains modèles créent néanmoins la surprise.

Hyundai Ioniq 5N

La peur d’une batterie fortement dégradée après seulement quelques années reste un frein pour certains automobilistes. Beaucoup redoutent de voir l’autonomie s’effondrer rapidement, avant de devoir payer un remplacement hors de prix. Depuis un an, plusieurs études indiquent pourtant que les batteries des voitures électriques vieillissent nettement mieux que leur réputation. Jusqu’ici, ces analyses s’appuyaient cependant sur de petits échantillons, souvent cantonnés à un seul pays ou à une poignée de modèles.

Un repère fiable fait encore défaut sur le marché de l’occasion, à l’image du kilométrage utilisé pour un véhicule thermique. AVILOO, spécialiste autrichien du diagnostic, a cherché à combler ce manque en réunissant sa propre base de données. L’analyse d’un Tesla Model Y durant ses 40 000 premiers kilomètres avait déjà fourni des mesures détaillées. Avec un volume beaucoup plus important, les conclusions prennent une tout autre portée.

Le Hyundai Ioniq 5 affiche les batteries les mieux préservées du classement

Le rapport AVILOO Certified EV Battery Report réunit plus de 500 000 tests réalisés de 2022 à 2026 sur vingt modèles populaires présents sur cinq continents. Les données reposent sur une mesure physique du pack, pas sur la valeur indiquée par la voiture. Trois kilométrages servent aux comparaisons, 50 000, 100 000 et 150 000 kilomètres. Aux deux premiers seuils, le Hyundai Ioniq 5 prend la première place avec plus de 97 % de capacité restante, puis plus de 95 %.

Passé 150 000 kilomètres, la majorité des modèles conserve entre 90 et 94 % de sa capacité d’origine. Avec 93,97 %, le Mercedes-Benz EQA prend alors l’avantage sur le Hyundai Ioniq 5, crédité de 93,79 %. Viennent ensuite la BMW i4 et le Volvo XC40 Recharge. En bas du tableau se trouvent les deux Tesla. Le Model Y atteint 90,32 %, contre 88,94 % pour la Model 3.

Les écarts entre exemplaires d’un même modèle peuvent pourtant être très importants. Pour la Model 3, AVILOO mesure des valeurs comprises entre 80,28 et 94,53 % d’un véhicule testé à l’autre. Les climats chauds, l’usage répété de la recharge rapide et les longues périodes à 100 % expliquent largement ces différences. De leur côté, les petites batteries vieillissent plus vite, car elles accumulent davantage de cycles pour couvrir la même distance. Sous les 88 % figurent Nissan Leaf, Renault Zoe et Mini Cooper SE.


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