Vous redoutez la charge rapide pour votre voiture électrique ? Ce test va vous rassurer

On répète souvent que la charge rapide use prématurément les batteries de voitures électriques. Un propriétaire de Tesla a décidé de tester cette théorie sur six mois. Le verdict, mesuré au bout de 26 000 kilomètres, a de quoi surprendre.

La crainte d'une batterie en chute libre reste l'un des grands freins à l'achat d'une voiture électrique. Beaucoup pensent que les bornes rapides accélèrent fortement cette usure. Pourtant, les chiffres récents racontent une autre histoire. Une étude menée sur des milliers de véhicules avait déjà montré que ces packs vieillissaient bien moins vite que prévu. Les progrès du refroidissement et de la gestion électronique expliquent en partie ces bons résultats.

Reste une question précise. Que se passe-t-il quand un conducteur privilégie la charge rapide au quotidien sur une voiture neuve ? Un propriétaire de Tesla Model Y a justement tenté le pari pendant six mois. Nous avions découvert ce SUV en détail lors de notre essai de la version propulsion. Cette fois, l'enjeu portait moins sur la conduite que sur la santé du pack au fil des recharges.

Sa batterie tient un score étonnant après six mois de charge rapide intensive

Le résultat vient d'un test partagé par BCTeslaGuy, un automobiliste canadien. Sur six mois et 16 000 miles parcourus, soit environ 26 000 kilomètres, sa Tesla Model Y a reçu 2 888 kWh via les bornes rapides en courant continu. La recharge à domicile en courant alternatif s'est limitée à 2 588 kWh. Le SUV a donc été davantage branché sur des bornes rapides. Le propriétaire a lancé une procédure complète de vérification. Celle-ci dure près de vingt heures. Il s'attendait à une capacité retombée autour de 96 ou 97 %.

Le verdict a surpris ce conducteur de Model Y. La batterie affiche encore 99 % de sa capacité d'origine. Le pack de 82,8 kWh promet toujours 326 miles d'autonomie, soit 525 kilomètres, comme au premier jour. Ce bon score repose sur deux habitudes simples. Cet automobiliste préchauffe toujours sa batterie avant une charge rapide. Il limite aussi la charge à 75 % et évite de descendre sous 35 %. La leçon ne dit pas que la charge rapide reste sans effet. Elle montre que la façon de l'utiliser pèse bien plus que la fréquence des passages à la borne.