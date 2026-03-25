Volkswagen rappelle presque 100 000 voitures électriques à cause de leur batterie qui peut prendre feu

Après un mois de janvier mouvementé pour Volkswagen, le constructeur prend de nouveau des mesures préventives pour éviter un accident de batterie. Au total, ce sont presque 100 000 voitures qui sont rappelées pour éviter un malencontreux incendie. Une mise à jour devraient bientôt être déployée auprès des véhicules concernés.

En janvier dernier, Volkswagen avait déjà eu la mauvaise surprise de se voir alerté par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTS), l'équivalent américain de la Sécurité routière, que plus de 40 000 de ses voitures électriques sorties entre 2023 et 2025 présentaient un sérieux problème technique. Et pas des moindres, celui-ci touchant les batteries et pouvant causer une surchauffe.

C'est donc avec un certain arrière-goût de déjà-vu que l'on a appris ce 24 mars par l'intermédiaire de Reuters que près de 100 000 voitures sont désormais rappelées par Volkswagen, dont la plupart en Europe. La Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) allemande a ainsi fait le même constat que son homologue américain : le dysfonctionnement constaté sur les batteries utilisées par le constructeur peut entraîner une réduction de l'autonomie et, dans les cas les plus graves, un incendie spontané.

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Volkswagen rappelle 100 000 véhicules pour un défaut de batterie

La KBA explique ainsi que les modules de batteries utilisés par Volkswagen ne sont pas conformes aux réglementations, risquant ainsi de déclencher les problèmes mentionnés plus haut. D'après le média Electrive, le souci se situerait au niveau de l'approvisionnement en cellules du constructeur, qui se fournit auprès de partenaires avant d'assembler tous les modules de la batterie en interne. Difficile donc de dire à qui revient la faute.

Toujours est-il que Volkswagen est désormais bien obligé de régler ce problème. La firme allemande prévoit ainsi de déployer une mise à jour à grande échelle sur les voitures concernées. Dans les cas les plus sérieux, il se peut que certains modules soient remplacés pour éviter tout risque de combustion. En attendant, le constructeur conseille de ne pas dépasser les 80% de charge et, dans la mesure du possible, de garer sa voiture à l'extérieur. Rassurant.