Xiaomi Pad 7 Pro : grosse chute de prix sur la tablette premium, elle passe à 292 € seulement !

Toujours en vente à 531 € sur le site officiel de, la Pad 7 Pro passe à prix sacrifié durant le Choice Day organisé par AliExpress ! En cumulant l’offre en cours avec le code SSPHA40, vous l’obtenez à 292,04 € seulement ! On vous explique tout !

Xiaomi Pad 7 Pro

Le mois de mars marque la fin de l’hiver et le retour des beaux jours. AliExpress a choisi cette période pour mettre en place des promotions saisonnières exceptionnelles. Durant le Choice Day qui se déroule du 1er et 7 mars, le géant chinois dévoile une série de codes qui cassent les prix.

Vous attendez une belle offre pour vous offrir une tablette haut de gamme ? La marque Xiaomi est déjà réputée pour ses produits à l’excellent rapport qualité-prix. Mais durant le Choice Day, vous pouvez vous équiper à un prix jamais vu ! Normalement en vente à 531 €, la Xiaomi Pad 7 Pro passe à 292,04 € seulement en cumulant l’offre en cours avec le code SSPHA40 qui vous donne 40 € de remise dès 329 € d’achat.

En plus, la tablette est expédiée depuis la France, et la livraison est gratuite et rapide ! Pour rappel, voici les codes promo disponibles sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Quelles sont les caractéristiques de la tablette Xiaomi Pad 7 Pro ?

Sortie l’année dernière, la Xiaomi Pad 7 Pro est une tablette performante qui vous offre une expérience fluide et polyvalente. Sous le capot, elle est équipée d’un puissant processeur Snapdragon 8s Gen 3 couplé à 8 Go de RAM Elle embarque également un espace de stockage de 256 Go.

Pour la dalle, on retrouve un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11,2 pouces qui profite d’une définition de 3200 x 2136 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La tablette est aussi dotée d’une caméra arrière de 50 MP et d’un capteur selfie de 32 MP. Enfin, la batterie de 8850 mAh vous offre une autonomie confortable qui atteint les 19,8 heures en lecture vidéo.


