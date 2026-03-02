Kratos sera-t-il absent du prochain God of War ? La folle rumeur du moment

Ce week-end, plusieurs informations se sont bousculées, venant plus ou moins confirmer l'existence d'un nouveau jeu God of War. Parmi elles, un détail n'est pas passé inaperçu. Et pour cause : si la rumeur dit vrai, la saga se prépare pour un gigantesque bouleversement.

God of War Ragnarök

L'actualité autour de la licence God of War a rarement été aussi chargée. Entre un nouveau jeu spin-off lancé lors du dernier State of Play, l'annonce d'un remake de la trilogie originelle et surtout, la mise en production de la série pour Amazon Prime Video, les fans de la saga ont de quoi être enthousiastes pour les mois à venir. D'autant que cela ne s'arrête pas là. Ces derniers jours, il se murmurait déjà qu'un nouveau jeu canon serait en chantier chez Santa Monica.

Tout s'est accéléré ce week-end lorsque Christopher Judge, l'interprète de Kratos dans la version originale du reboot de 2018 puis dans Ragnarök, a laissé entendre Sony préparerait une annonce officielle pour cet été, probablement à l'occasion du Summer Game Fest. Il s'agirait ainsi d'une toute nouvelle saga, racontant donc une nouvelle histoire au sein de l'univers de Santa Monica. Si nouvelle, à vrai dire, qu'elle pourrait bousculer les fondamentaux même de la série.

Sony pourrait prendre un gros risque avec le prochain God of War

L'information (à prendre comme toujours avec des pincettes) nous vient du leaker NateTheHate. Ce dernier affirme que pour marquer le coup de cette nouvelle saga, Santa Monica aurait pris une décision radicale : écarter Kratos du rôle principal. Celui-ci serait ainsi remplacé par Faye, feue la femme du dieu grec dans les deux derniers titres et donc la mère d'Atreus. Ce serait donc elle que les joueurs et joueuses incarneraient en lieu et place de Kratos, dans ce qui s'annonce de fait comme un préquel à la dernière saga en date.

Plus étrange, NateTheHate précise dans son tweet que ce nouveau jeu serait “plus centré autour de l'action” que ses prédécesseurs. Dans la mesure où les God of War n'ont jamais vraiment fait dans la dentelle à ce niveau-là, difficile de comprendre ce que le leaker veut dire par là. Quoiqu'il en soit, celui-ci confirme à son tour qu'une annonce est à attendre pour cet été, tandis que la sortie serait prévue pour la première moitié de 2027.


