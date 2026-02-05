Dyson V8 Absolute à prix sacrifié : l’iconique aspirateur balai devient accessible avec ce code durant quelques heures !

Les aspirateurs balai Dyson ont la particularité d’être innovants, ultra puissant, mais aussi hors de prix. Heureusement, avec les promotions, vous pouvez trouver des modèles à prix cassé. Normalement en vente à 499 €, le Dyson V8 Absolute est actuellement affiché à 299 € sur Cdiscount. Et grâce au code 15DES129, vous pouvez vous l’offrir à 284 € seulement ! Mais il va falloir faire vite, le code expire bientôt !

aspirateur balai Dyson V8 Absolute

Après un intense marathon de promotions durant les soldes d’hiver, Cdiscount joue les prolongation avec le code 15DES129 qui vous offre 15 € de réduction dès 129 € sur le site. Mais, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce code expire ce soir à minuit. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit avant qu’il ne soit trop tard !

Vous cherchez un excellent aspirateur et attendez une bonne offre pour vous offrir un Dyson ? Le moment est venu de craquer ! Le Dyson V8 Absolute est actuellement à prix cassé sur Cdiscount puisqu’il est affiché à 299 € au lieu de 499 €. Et avec le code 15DES129, vous pouvez l’obtenir à seulement 284 €. L’aspirateur balai est vendu directement par Cdiscount et vous avez la livraison gratuite.

Grâce à ce code, le Dyson V8 Absolute n’a jamais été aussi peur cher !

En proposant des modèles aux caractéristiques avancées, Dyson a réussi à s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché des aspirateurs sans fil. Et durant quelques heures, le Dyson V8 Absolute passe à son prix le plus bas sur Cdiscount. C’est le bon moment pour vous offrir cet aspirateur puissant.

Le Dyson V8 Absolute est un aspirateur balai polyvalent qui est efficace sur toutes les surfaces. Vous pouvez donc l’utiliser aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, les moquettes ou même les tissus d’ameublement et même les matelas. Ce modèle sans fil peut aussi être utilisé comme aspirateur à main. Il est léger, silencieux et, grâce sa brosse Motorbar à technologie auto-démêlante, il vous facilite l’entretien si vous avez des animaux ou des cheveux longs.

Il embarque par ailleurs un puissant moteur numérique qui peut atteindre les 110 000 tours par minute. Grâce à la technologie Dyson Radial Root Cyclone avec 15 cyclones à spirale, l’aspiration est constante, sans perte de puissance. La poussière et les débris sont ainsi capturés de manière optimale.

Enfin, le Dyson V8 Absolute dispose de deux niveaux d’aspiration, à savoir le mode Éco pour un usage au quotidien, et le mode MAX pour un nettoyage en profondeur. Vous profitez d’une autonomie qui peut atteindre les 40 minutes d’utilisation.


