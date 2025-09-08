Shark PowerDetect Clean : le pack aspirateur balai + 2 batteries est en promotion

Si vous cherchez un aspirateur-balai puissant mais qui offre aussi une excellente autonomie, vous êtes au bon endroit. Le Shark PowerDetect Clean est un modèle polyvalent et très pratique au quotidien. Et en ce moment, vous avez une réduction sur le pack avec 2 batteries pour avoir une autonomie doublée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le monde des aspirateurs-balais sans fil, de nombreux modèles sont puissants mais, quand ils sont utilisés à pleine puissance, ils offrent une autonomie bien trop courte pour nettoyer une maison ou un appartement entier. Avec le pack PowerDetect Clean & Empty + 2 batteries, vous vous assurez une excellente autonomie, même à pleine puissance. Et vous économisez de l’argent grâce à cette belle promotion.

En effet, le pack PowerDetect Clean & Empty + 2 batteries est normalement proposé pour 509,99 euros. Mais il profite en ce moment d’une belle baisse de prix puisqu’il voit son prix chuter à 449,99 euros. En plus, la livraison en 24 heures est offerte et vous avez jusqu’à 30 jours après l’achat pour le retourner.

Shark PowerDetect Clean : un aspirateur-balai performant et endurant.

Le Shark PowerDetect Clean est un aspirateur-balai haut de gamme qui est équipé de nombreuses technologies innovantes qui vont vous faciliter la tâche au quotidien.

C’est le modèle le plus puissant de Shark qui dispose de nombreuses astuces pour un nettoyage plus rapide et efficace comme son système de double rouleaux-brosses DuoClean avec une technologie anti-emmêlement pour éviter que les poils et les cheveux ne se bloquent dans les rouleaux. C’est un aspirateur qui fonctionne aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Il peut aussi aspirer facilement sous les meubles grâce à son manche pliable.

Le Shark PowerDetect Clean est équipé en outre de plusieurs capteurs qui vont rendre votre aspirateur intelligent et capable de s’adapter à toutes les situations.

Ainsi, avec la technologie DirtDetect, il est capable d’identifier le type de saleté au sol. Avec FloorDetect, il sait sur quel type de sols il agit (tapis, moquettes ou de sols durs). Et avec EdgeDetect, il détecte les bords. Avec toutes ces informations, le Shark PowerDetect Clean adapte automatiquement la puissance selon les besoins pour optimiser les performances et l’autonomie.

En parlant d’autonomie, avec une seule batterie, vous pourrez atteindre jusqu’à 70 minutes d’utilisation. Et avec ce pack 2 batteries, vous aurez donc jusqu’à 2h20 d’utilisation.