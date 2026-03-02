Les Pixel font la sourde oreille après la mise à jour Android 17 Beta

Depuis la mise à jour Android 17 Beta, certains Pixel ne réagissent plus à “Hey Google”. La commande vocale censée lancer Gemini reste sans effet. Les utilisateurs attendent désormais un correctif de Google.

Google a lancé en février la première bêta d’Android 17 pour ses smartphones Pixel compatibles, du Pixel 6 aux modèles plus récents. Cette nouvelle version du système doit être déployée en plusieurs phases avant une sortie stable prévue au deuxième trimestre 2026. Android 17 est présenté comme une mise à jour de transition. Elle mise davantage sur l’optimisation et la stabilité que sur de grandes nouveautés visibles.

Comme souvent avec une version bêta, certains bugs apparaissent rapidement. Les développeurs et les utilisateurs inscrits au programme acceptent ce risque afin de tester les futures fonctions en avance. Mais l’un des problèmes signalés ces derniers jours touche un usage très courant. La commande vocale “Hey Google”, qui permet d’activer l’assistant sans toucher l’appareil, ne fonctionne plus correctement chez certains utilisateurs.

Android 17 Beta 1 et 2 empêchent la commande “Hey Google” d’activer Gemini sur plusieurs Pixel

Depuis l’installation d’Android 17 Beta 1 ou Beta 2, plusieurs propriétaires de Pixel constatent que la commande “Hey Google” ne déclenche plus Gemini. Normalement, cette phrase affiche immédiatement l’interface de l’assistant sélectionné dans les paramètres du téléphone. Or, sur des modèles comme le Pixel 6 Pro ou le Pixel 8 Pro, aucune réaction ne se produit.

Des témoignages concordants ont été publiés sur Reddit. Le problème a également été signalé sur l’Issue Tracker officiel de Google, ce qui indique que la firme en a connaissance. Pour l’instant, aucune mise à jour corrective n’a été déployée. Une solution temporaire consiste à maintenir le bouton d’alimentation enfoncé afin d’ouvrir manuellement Gemini. Il est aussi possible de dire “Hey Google, discutons” pour lancer Gemini Live lorsque l’activation vocale fonctionne encore partiellement.

Ce dysfonctionnement intervient alors que Google accélère le remplacement de Google Assistant par Gemini sur les Pixel récents. Une bannière invite déjà certains utilisateurs à adopter définitivement le nouvel assistant. Le bug actuel reste limité aux versions bêta, mais il affecte une fonction centrale du quotidien, comme lancer un minuteur ou envoyer un message sans toucher l’écran. Un correctif est attendu dans une prochaine bêta avant la sortie finale d’Android 17.