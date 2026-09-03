Le Pixel 12 Pro Fold emprunterait à Apple cette astuce pour en finir avec sa pliure

La marque formée au centre de l’afficheur demeure l’imperfection la plus évidente des téléphones pliants. Google voudrait presque l’effacer avec son Pixel 12 Pro Fold à venir. Pour y parvenir, la firme s’appuierait sur une technologie auparavant étudiée chez Apple.

Au fil des générations, les mobiles pliants se sont amincis tout en gagnant en résistance. Malgré ces progrès, une marque subsiste au milieu de l’afficheur intérieur. Elle apparaît suivant l’angle d’observation et se ressent parfois au toucher. Les constructeurs cherchent chacun à l’atténuer grâce à différents matériaux et mécanismes. Dans le très haut de gamme, le Pixel 11 Pro Fold affronte déjà le Galaxy Z Fold 8 Ultra pour la tête du classement, malgré des choix techniques éloignés. Cette imperfection visuelle devient à présent quasiment aussi déterminante que les caractéristiques embarquées.

Apple concentre néanmoins tous les regards depuis peu. Un modèle factice récent a donné un aperçu du design prévu pour l’iPhone pliant, dont la présentation doit intervenir dans seulement quelques jours. Pendant ce temps, des équipementiers sud-coréens préparent déjà des composants destinés à Google, Oppo et vivo. Ces trois marques s’appuieraient sur une solution conçue avec la société de Cupertino. Leurs prochaines générations reposeraient alors sur une architecture d’affichage similaire.

Le Pixel 12 Pro Fold pourrait superposer deux verres ultra-fins afin d’effacer presque sa marque centrale

Selon le média sud-coréen The Elec, Samsung Display assemble déjà des prototypes OLED à double verre ultra-fin destinés au Pixel 12 Pro Fold à venir. Cette conception superpose deux feuilles épaisses de plusieurs dizaines de micromètres seulement. Celle installée sur la face supérieure protège contre impacts et rayures. L’autre prend place sous l’afficheur afin de répartir les tensions près du mécanisme de pliage, tout en renforçant sa zone inférieure. La marque visible au centre du futur modèle Google serait alors nettement atténuée. Une fabrication en grande série doit encore recevoir son feu vert.

Pour son Galaxy Z Fold 8, Samsung privilégie une formule différente. Une seule feuille constituée de verre ultra-fin recouvre l’afficheur, tandis qu’un film composé d’un alliage de titane se place dessous. Cette conception réduit à la fois les dépenses et les difficultés liées au rendement. Oppo et vivo choisiraient au contraire l’assemblage à deux couches. Les sorties seraient espacées. D’après les sources industrielles mentionnées, leurs appareils arriveraient durant le premier semestre 2027. Google suivrait ensuite avec son Pixel 12 Pro Fold vers la fin de l’année. Aucune marque n’a officialisé ce choix.