Xiaomi TV Box S 3 : la box TV est à son prix le plus bas pendant les Soldes d’été grâce à ce code promo

Vous avez un téléviseur qui commence à se faire vieux et vous songez à casser votre tirelire pour en acheter un nouveau ? Savez-vous qu’il existe une solution à moins de 50 euros pour redonner toute sa jeunesse à votre écran ? On vous explique tout dans cet article.

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Du 13 au 19 juillet inclus, AliExpress propose à tous ses clients 7 codes promo qui vont vous permettre de faire baisser les prix des articles déjà soldés. C’est le meilleur moyen d’obtenir les meilleurs prix du moment. Mais attention, ces codes sont disponibles à quantité limitée. Seuls les premiers arrivés pourront en profiter. Alors n’hésitez pas à les utiliser avant qu’il ne soit trop tard !

Voici la liste complète des codes promo exclusifs pour les lecteurs PhonAndroid :

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Grâce à cette liste de codes, vous pouvez avoir la Xiaomi TV Box S de 3ème génération à un super prix ! En branchant cette box TV sur le port HDMI de votre écran, vous allez le transformer en TV connectée moderne avec une résolution d’image en 4K.

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération a un prix de vente conseillé de 84,99 €. Pendant son opération des promos des vacances, AliExpress le propose bien moins cher puisqu’il est disponible pour 49,06 €. Et si vous ajoutez à cela le code promo VSFR06, le prix chute de 6 euros supplémentaires et passe à seulement 43,06 €. Cela représente une baisse de prix totale de plus de 40 euros. À ce prix mini, il va falloir faire vite avant que les stocks s’épuisent.

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération va transformer votre téléviseur

Votre écran ne vous permet pas de regarder Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou encore YouTube ? Votre téléviseur est devenu beaucoup trop lent ? Les menus sont trop compliqués ? L’image affichée est de mauvaise qualité ? Il existe une solution simple et pas chère : la Xiaomi TV Box S de 3ème génération. En ce moment, elle est en promotion pour seulement 43,06 €.

Pour transformer votre télévision, il vous suffit de brancher la Xiaomi TV Box S 3 sur l’un des ports HDMI présent à l’arrière de votre écran. Vous aurez alors accès à l’interface Google TV qui est reconnue comme étant la plus ergonomique du marché. Elle est également très complète puisqu’elle vous permet d’accéder à plus de 10 000 apps. Vous pouvez bien sûr accéder à tous vos services de streaming vidéo préférés mais aussi à des jeux, à des apps de fitness, de relaxation…

Cette box TV est capable de diffuser les contenus en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde pour un résultat net et fluide. Compatible HDR10+ et Dolby Vision mais aussi Dolby Atmos et DTS:X pour le son, elle permet donc de regarder des films et séries dans les meilleures conditions possibles.

La télécommande fournie est un gros plus puisqu’elle permet d’accéder à YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video d’un simple clic. Elle intègre aussi un micro qui vous permet d’utiliser l’Assistant Google pour contrôler votre télévision à la voix.