Xiaomi TV Box S 3 : cette box TV à moins de 50 € va transformer votre télévision

Vous avez un vieil écran de TV qui est devenu trop lent et qui ne vous permet pas d’accéder à toutes vos applications de streaming préférées ? N’allez pas tout de suite l’emmener à la déchetterie ! Il existe une solution pas chère pour lui donner un coup de jeune et la transformer en télévision moderne et réactive.

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Les téléviseurs récents sont bien plus que des simples écrans qui diffusent les contenus des différentes chaînes de télévision. Ils embarquent des processeurs puissants pour pouvoir faire tourner un système d’exploitation et des milliers d’apps. Ces puces permettent aussi d’améliorer la qualité des contenus proposés et de prendre en charge les différents formats de HDR et de technologies audio immersives.

Le revers de la médaille, c’est que votre téléviseur peut devenir obsolète au bout de quelques années. Heureusement, il existe une solution simple et pas cher pour éviter de changer de télévision trop régulièrement. Cette solution, c’est la Xiaomi TV Box S de 3ème génération.

Il est actuellement proposé à prix cassé sur AliExpress à 55,64 € au lieu de 84,99 €. Et vous pouvez l’avoir encore moins cher en utilisant le code promo PHDFRS06 dans votre panier. Le prix chute alors à seulement 49,64 €. Et vous n’aurez pas d’autres frais à prévoir puisque la livraison est gratuite depuis un entrepôt en France.

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Quels sont les avantages de la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ?

Le premier avantage de la Xiaomi TV Box S de 3ème génération, c’est sa simplicité d’installation. Vous n’avez qu’à la brancher à un port HDMI de votre télévision et à l’allumer avec la télécommande fournie.

Vous aurez alors accès au deuxième très bon point de cette box : l’interface de Google TV. C’est certainement l’un des meilleurs systèmes d’exploitation pour Smart TV du moment. Il est très bien pensé, ergonomique et permet d’accéder à plus de 10 000 applications.

La télécommande est également très pratique puisqu’elle dispose de boutons pour accéder directement à YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video. Vous avez même la possibilité d’utiliser votre voix pour commander votre téléviseur en utilisant l’Assistant Google.

En plus, la Xiaomi TV Box S de 3ème génération vous permet de regarder vos vidéos en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. La box TV est également compatible HDR10+ et Dolby Vision pour un rendu visuel époustouflant. Et pour un rendu sonore enveloppant, elle gère les technologies Dolby Atmos et DTS:X.