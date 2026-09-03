Un internaute dévoile comment il est possible d’utiliser WhatsApp pour voir les photos stockées sur votre smartphone, même s’il est verrouillé. La faille ne concerne pas tout le monde, mais elle inquiète.

Pour empêcher l’accès aux fichiers contenus sur votre smartphone, notamment vos photos, vous utilisez sans doute un système de verrouillage. Code PIN, schéma, empreinte digitale… Sans le sésame choisi, impossible de voir ce que cache le mobile. Du moins en théorie.

Il s’avère que sous certaines conditions, n’importe quel individu peut parcourir la galerie de votre téléphone sans avoir besoin de le déverrouiller au préalable. Et pas besoin d’être un cybercriminel expert en manipulations complexes. Il suffit de l’application de messagerie instantanée WhatsApp et de savoir dans quels menus aller pour y parvenir. Une fois que l’on connaît l’astuce, c’est à la portée de tout le monde, et c’est bien ça le problème.

Une faille de WhatsApp expose vos photos même si votre smartphone est verrouillé

La manipulation est visible dans la vidéo postée par Jose Rodriguez, visible ci-dessous. Le principe est le suivant : quand vous recevez un appel vidéo sur WhatsApp, vous pouvez répondre sans avoir à déverrouiller votre smartphone au préalable. Ce fonctionnement est normal. Après avoir décroché, vous pouvez aller dans le menu des effets pour appliquer un filtre à votre image, ou bien changer le fond. Si vous sélectionnez Arrière-plan justement, puis que vous touchez l’icône permettant d’en créer un avec Meta AI, c’est là que le problème survient.

Be aware that your photos can be accessed without unlocking your phone when you receive a WhatsApp video call on Android.

This is in plain sight. It's not hidden, not a secret feature. Not a hack.

This has already been reported to Meta and Google.#Privacy #Security #Android17 pic.twitter.com/F7wulhNiZ1 — Jose Rodriguez (@VBarraquito) September 1, 2026

Vous avez alors deux choix : créer un fond de toute pièce ou partir d’une photo existante. En choisissant cette dernière option, la galerie de votre smartphone s’ouvre alors que l’appareil est toujours verrouillé. Heureusement, cela ne fonctionne pas sur tous les mobiles.

Pour le moment, il semble que seuls ceux de Oppo et vivo soient affectés. Probablement à cause de leur surcouche logicielle qui modifie la façon dont Android gère le verrouillage de l’écran. De plus, il faut un accès physique au téléphone, ce qui limite les risques. Meta et Google ont été prévenus et un correctif devrait être déployé dans les semaines à venir.