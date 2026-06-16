Xiaomi TV Box S 3ème génération : donnez un coup de boost à votre TV pour moins de 50 euros

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération est la solution idéale pour redonner toute sa jeunesse à votre vieux téléviseur. Il suffit de la brancher à un port HDMI pour transformer votre expérience utilisateur. En plus, cette box TV est actuellement en promotion sur Aliexpress à moins de 48 euros !

Xiaomi TV Box S 3

Bien souvent, les gens changent de téléviseur, non pas parce que l’écran ne leur convient plus, mais parce qu’elle est devenue beaucoup trop lente et/ou qu’elle intègre un vieux système d’exploitation qui ne donne pas accès à toutes les plateformes de streaming modernes. C’est vraiment dommage quand on connaît le prix généralement exorbitant des TV neuves mais surtout quand on sait qu’il existe une solution simple et très peu coûteuse.

Cette solution “magique”, c’est la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ! Il vous suffit de la brancher en HDMI pour profiter de l’expérience d’une TV connectée moderne avec une résolution d’image en 4K.

Le prix de vente conseillé de la Xiaomi TV Box S de 3ème génération est de 84,99 €. Mais vous pouvez l’avoir à prix cassé sur AliExpress. En effet, elle est affichée à 52,45 €. Mais ça n’est pas tout ! Elle passe à seulement 47,45 € grâce au code PHDFRS05 à renseigner dans le panier.

Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ?

Une bonne télévision, c’est bien évidemment un bon écran. Mais pas seulement ! Il faut aussi un système d’exploitation ergonomique et fluide. Sinon, vous n’aurez pas accès à vos contenus préférés en streaming et vous aurez une expérience utilisateur désagréable au quotidien.

Si votre télévision actuelle est trop lente et qu’elle ne vous permet pas d’accéder à vos plateformes de streaming habituelles, vous pouvez régler ce problème en branchant sur l’un de vos ports HDMI la Xiaomi TV Box S de 3ème génération.

Cette box TV moderne vous permet de profiter de l’excellente interface de Google TV et de visionner vos contenus en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Elle est aussi compatible HDR10+ et Dolby Vision. La qualité sonore n’est pas oubliée avec la présence des technologies Dolby Atmos et DTS:X.

Vous avez bien sûr à disposition une télécommande qui vous permet d’un simple clic d’accéder à YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même commander votre téléviseur à la voix en utilisant le très pratique Assistant Google.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Facebook lance son mode IA, à quoi ça sert et comment ça marche ?

Meta annonce le lancement d’un mode IA pour Facebook, qui se veut un moteur de recherche basé sur Meta AI pour obtenir des réponses basées sur le contenu publié sur…

L’iPhone 18 va avoir droit à un gros boost en RAM, faut-il s’attendre à une explosion des prix ?

Un nouveau rapport vient confirmer une rumeur qui circule déjà depuis plusieurs mois : celle selon laquelle l’iPhone 19 standard verra sa RAM grimper à 12 Go. Un boost que…

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est certifié, la sortie approche

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît dans la base de données de la FCC, indiquant que Samsung se prépare à sa sortie. Un schéma nous indique d’ailleurs son format…

WhatsApp Web prépare une nouveauté que les adeptes des appels de groupe attendaient

WhatsApp Web continue d’étoffer ses fonctions d’appel sur ordinateur. La messagerie teste désormais les appels vocaux et vidéo dans les conversations de groupe. Cette nouveauté en bêta pourrait réunir plusieurs…

One UI 9 : Samsung va bientôt muscler sa protection anti-phishing en empêchant les applis frauduleuses de se lancer

Les constructeurs redoublent d’efforts pour protéger les utilisateurs. S’il existe déjà des fonctions de sécurité permettant de bloquer l’installation d’applications frauduleuses, certaines parviennent parfois à passer entre les mailles du…

Passer son permis n’aurait bientôt plus aucun sens, ce grand patron de l’automobile en est convaincu

Un dirigeant chinois de premier plan estime que la voiture autonome rendra le permis presque inutile. Sa marque impose déjà un petit examen avant d’activer la conduite sans les mains….

Google Earth : comment accéder au simulateur de vol depuis un navigateur Web

Google ouvre son simulateur de vol associé à Google Earth pour tous les internautes. Il suffit d’un navigateur Web. On vous explique comment y accéder et les contrôles à retenir….

POCO F8 Ultra : le smartphone ultra-puissant est bradé sur AliExpress, vite !

Pour quelques jours seulement, AliExpress propose une série de codes promo cumulables avec les offres déjà en cours. C’est l’occasion pour profiter des meilleurs prix du moment sur d’excellents smartphones,…

Google Chrome : la prochaine mise à jour va définitivement tuer les bloqueurs de publicités

Il va falloir faire vos adieux à uBlock Origin… ou à Chrome. Google vient en effet d’annoncer la fin d’une petite faille qui permettait encore aux bloqueurs de pubs les…

Stranger Things saison 5 revient bientôt, mais pas comme l’imaginez

Décidément, difficile de dire adieu à la série Netflix Stranger Things. Surtout quand il y a du “nouveau” concernant son ultime saison 5. L’occasion pour les fans de prolonger le…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.