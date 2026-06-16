Xiaomi TV Box S 3ème génération : donnez un coup de boost à votre TV pour moins de 50 euros

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération est la solution idéale pour redonner toute sa jeunesse à votre vieux téléviseur. Il suffit de la brancher à un port HDMI pour transformer votre expérience utilisateur. En plus, cette box TV est actuellement en promotion sur Aliexpress à moins de 48 euros !

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Bien souvent, les gens changent de téléviseur, non pas parce que l’écran ne leur convient plus, mais parce qu’elle est devenue beaucoup trop lente et/ou qu’elle intègre un vieux système d’exploitation qui ne donne pas accès à toutes les plateformes de streaming modernes. C’est vraiment dommage quand on connaît le prix généralement exorbitant des TV neuves mais surtout quand on sait qu’il existe une solution simple et très peu coûteuse.

Cette solution “magique”, c’est la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ! Il vous suffit de la brancher en HDMI pour profiter de l’expérience d’une TV connectée moderne avec une résolution d’image en 4K.

Le prix de vente conseillé de la Xiaomi TV Box S de 3ème génération est de 84,99 €. Mais vous pouvez l’avoir à prix cassé sur AliExpress. En effet, elle est affichée à 52,45 €. Mais ça n’est pas tout ! Elle passe à seulement 47,45 € grâce au code PHDFRS05 à renseigner dans le panier.

Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ?

Une bonne télévision, c’est bien évidemment un bon écran. Mais pas seulement ! Il faut aussi un système d’exploitation ergonomique et fluide. Sinon, vous n’aurez pas accès à vos contenus préférés en streaming et vous aurez une expérience utilisateur désagréable au quotidien.

Si votre télévision actuelle est trop lente et qu’elle ne vous permet pas d’accéder à vos plateformes de streaming habituelles, vous pouvez régler ce problème en branchant sur l’un de vos ports HDMI la Xiaomi TV Box S de 3ème génération.

Cette box TV moderne vous permet de profiter de l’excellente interface de Google TV et de visionner vos contenus en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Elle est aussi compatible HDR10+ et Dolby Vision. La qualité sonore n’est pas oubliée avec la présence des technologies Dolby Atmos et DTS:X.

Vous avez bien sûr à disposition une télécommande qui vous permet d’un simple clic d’accéder à YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même commander votre téléviseur à la voix en utilisant le très pratique Assistant Google.