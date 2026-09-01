Xiaomi Pad 7 : la puissante tablette est de retour à prix cassé durant cette vente éphémère

Vous souhaitez acheter une tablette avec de bonnes caractéristiques, mais votre budget vous limite à des modèles bas de gamme ? Ce bon plan est fait pour vous ! Normalement en vente à 481€ dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, l’excellente Xiaomi Pad 7 se retrouve à seulement 223,63€ grâce au code PHD30.

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À l’occasion du Local Day, AliExpress dévoile une nouvelle série de codes promos qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. Ces codes cumulables avec les offres en cours sont à renseigner dans le panier. Mais attention, ils sont à quantité limitée. Seuls les premiers arrivés pourront en profiter.

Vous souhaitez acheter une nouvelle tablette, mais avec votre budget vous limite aux modèles d’entrée de gamme ? En cumulant la promotion en cours avec le code PHD30, vous pouvez vous offrir l’excellente Xiaomi Pad 7 à 223,63 € seulement. C’est un prix sacrifié sachant qu’elle est normalement en vente à 481€. En plus, le vendeur est certifié Marque + et la livraison est gratuite et rapide puisqu’elle est faite depuis la France.

Voici tous les codes à renseigner dans votre panier du 1er au 7 septembre :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi Pad 7 ?

Avec la Xiaomi Pad 7, le géant chinois a une nouvelle fois prouvé qu’il était parfaitement possible d’acheter une tablette aux caractéristiques haut de gamme sans se ruiner.

En effet, cette puissance tablette est équipée d’une puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm couplée à 8 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage confortable de 256 Go. Avec cette configuration, cette tablette ne craint ni les applications gourmandes, ni les utilisations intensives.

Côté écran, la Xiaomi Pad 7 ne déçoit pas, bien au contraire. On retrouve une belle dalle CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces. Avec sa définition de 3200 x 2136 pixels et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous pourrez apprécier vos films et séries dans le smeilleures conditions. Les images sont lumineuses, fluides, et riches en couleurs. Enfin, vous disposez d’une batterie XXL de 8850 mAh.