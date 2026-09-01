Baisse de prix sur le Meta Quest 3S : le casque VR autonome passe sous les 300 €

Le Meta Quest 3S renferme tout ce dont il a besoin pour faire tourner les jeux, sans PC et sans console. Le casque VR autonome est à moins de 300 € grâce à une belle remise proposée par AliExpress.

Casque Meta Quest 3S

Les promotions qui font passer le prix du Meta Quest 3S sous les 300 € sont peu fréquentes. En ce moment, AliExpress le propose à 294 € au lieu de 359 € habituellement. Cela correspond à une réduction de 18% qui est bonne à prendre sur le casque VR autonome.

Pour arriver à ce prix, vous devez saisir le code promo PHD30 au panier, un coupon proposé dans le cadre de la campagne Local Day de la rentrée. Le casque est livré gratuitement depuis la France et porte le badge Marque+. Son authenticité est donc certifiée.

La puissance du Quest 3 et un affichage fluide jusqu’à 120 Hz

Le Meta Quest 3S dispose d’une puce Snapdragon XR2 Gen 2, la même que celle du Quest 3. Elle est accompagnée de 8 Go de mémoire vive. Les deux casques accèdent également aux mêmes titres, et leurs performances restent très proches.

Meta propose ici des lentilles Fresnel, avec une définition de 1832 × 1920 pixels par œil. Le taux de rafraîchissement quant à lui peut aller jusqu’à 120 Hz sur les contenus compatibles. Quand il est bien ajusté, le casque offre une image nette et suffisamment fluide pour suivre les mouvements rapides dans les jeux d’action.

Dans sa version de 128 Go, le Quest 3S peut stocker plusieurs jeux et applications. Les titres terminés pourront ensuite être désinstallés au besoin afin de libérer de la place pour les suivants. Le casque pèse environ 515 grammes et offre une autonomie d’un peu plus de deux heures, ce qui couvre déjà une belle session en réalité virtuelle. Ceux qui souhaitent la prolonger peuvent ajouter une batterie externe ou choisir une sangle intégrant sa propre batterie.

Les caméras du Meta Quest 3S suivent les mouvements du joueur et repèrent l’espace disponible autour de lui afin d’éviter les meubles ou les murs. Les manettes Touch Plus prennent ensuite le relais dans les jeux, même si certaines applications permettent aussi d’utiliser directement vos mains.

Pour autant, le casque ne coupe pas toujours son utilisateur de ce qui l’entoure. C’est un vrai casque de réalité mixte dont les deux caméras couleur peuvent afficher la pièce en temps réel et y faire apparaître des objets ou des écrans virtuels. Votre table du salon devient alors un plateau de jeu. Un grand écran peut être placé contre un mur pour regarder une vidéo.


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