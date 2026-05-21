Bon plan Xiaomi Pad 8 : la puissante tablette est à prix sacrifié pour quelques heures, vite !

Sortie en début d’année, la Xiaomi Pad 8 est déjà à prix sacrifié sur AliExpress. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 309,30 € seulement au lieu de 499,99€. Mais attention, l’offre expire demain. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

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En proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable, Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons. C’est le cas avec les tablettes qui ont des caractéristiques avancées tout en gardant un prix accessible. La Xiaomi Pad 8 ne fait pas exception.

Cette tablette haut de gamme de 11 pouces dispose d’une fiche technique qui en ferait pâlir plus d’un. Un écran de 11,2 pouces avec une résolution impressionnante de 3200 x 2136 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un puissant processeur Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4, une autonomie solide… elle ne manque pas d’atouts ! Pourtant, cette tablette n’est en vente qu’à 499,99 €. Et bonne nouvelle, vous pouvez vous l’offrir à seulement 309,30 € sur AliExpress en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30. C’est une affaire !

Pour rappel, voici la liste exclusive pour les lecteurs de Phonandroid :

2 € de remise dès 18€ d'achat : PHDFR02

5 € de remise dès 39€ d'achat : PHDFR05

11 € de remise dès 79€ d'achat : PHDFR11

20 € de remise dès 139€ d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 239€ d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 359€ d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 479€ d'achat : PHDFR60

Xiaomi Pad 8 : la tablette premium passe à prix cassé !

Ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger, la Xiaomi Pad 8 est une tablette avec des caractéristiques haut de gamme. Sous le capot, on retrouve la puissante puce Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4 associée à 8 Go de RAM. C’est donc un modèle performant, capable de faire tourner des applications exigeantes sans difficulté.

L’écran n’est pas en reste. Ce modèle est doté d’une dalle de 11,2 pouces qui profite d’une résolution de 3200 x 2136 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité maximale de 800 nits. Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus dans les meilleures conditions, avec des images fluides, contrastées et colorées. Grâce aux 68,7 milliards de couleurs, les vidéos sont éclatantes et réalistes.

Enfin, cette tablette profite d’une autonomie XXL grâce à sa batterie de 9200 mAh compatible avec la charge Turbo 45W. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Xiaomi Pad 8 ici.