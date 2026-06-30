Xiaomi Pad 7 : la puissance tablette est de retour à petit prix avec cette double offre

Lorsqu’on achète une tablette pas chère, on doit bien souvent faire des concessions. Mais le Xiaomi Pad 7 est une exception. Cette tablette vendue à petit prix étonne par ses caractéristiques avancées. Et en ce moment, vous pouvez l’avoir à prix cassé puisqu’elle passe de 481 € à 214,39 € seulement avec le code PHDFR30 et le paiement Paypal. Mais il va falloir faire vite, l’offre expire bientôt !

Xiaomi Pad 7

Le marathon de bons plans des Soldes d’été est en cours et les prix bas sont au rendez-vous. Mais cette année, AliExpress va encore plus loin en dévoilant une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix ! Mais attention, ces codes ne sont valables que du 1er au 7 juillet et ils sont à quantité limitée. Profitez-en !

Voici la liste des codes actuellement disponibles sur AliExpress :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Vous cherchez une tablette puissante, mais pas chère ? La marque Xiaomi s’est faite connaître en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. C’est le cas de la Xiaomi Pad 7 qui est une tablette qui ne manque pas d’atouts. Avec sa puce Snapdragon 7+ Gen 3, ses 8 Go de RAM et son espace de stockage de 256 Go, ce modèle affiche des performances de haute volée pour un prix accessible. Elle est actuellement affichée à 264,39€  sur AliExpress. Et en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30, vous pouvez l’acheter à 234,39 € seulement au lieu de 481 €. Mais ça n'est pas tout car en choisissant le paiement par Paypal, vous avez une remise de 20 € supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 214,39 € seulement. C’est un prix sacrifié !

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi Pad 7 ?

Alors qu’elle se situe normalement dans le segment des tablettes de milieu de gamme, la Xiaomi Pad 7 n’a rien à envier à des modèles bien plus chers. Sous le capot, elle embarque une puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm, 8 Go de RAM ainsi qu’un espace de stockage de 256 Go. Avec cette configuration, cette tablette ne craint ni les applications gourmandes, ni les utilisations intensives.

La Xiaomi Pad 7 est par ailleurs dotée d’un bel écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience fluide, avec des images riches en couleurs et particulièrement contrastées.

Cette tablette est aussi équipée d’une caméra frontale ultra grand angle de 8MP et d’un capteur arrière de 13 MP. Avec la batterie XXL de 8850 mAh compatible avec une charge maximale de 44W, vous pouvez l’utiliser toute la journée sans avoir à la recharger.


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