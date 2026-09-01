Steam Frame : le jeu Half-Life Alyx inclus gratuitement ?

Valve pourrait offrir une copie gratuite de Half-Life Alyx aux joueurs qui achètent le Steam Frame, son casque de réalité virtuelle.

Après le Steam Controller et la Steam Machine, le Steam Frame se laisse toujours désirer. Le casque VR de Valve n’a toujours pas de date de sortie officielle, frustrant les amateurs de réalité virtuelle. Mais ça s’active en coulisses : des chaînes de caractères telles que « Frame Alyx Promo » et « HLAlyxPromoButtons » ont été repérée sur les serveurs de Valve par Brad Lynch. Il semble s’agir de mentions à une offre permettant aux propriétaires d’un Steam Frame de récupérer gratuitement une copie d’Half Life Helix suite à l’achat du produit.

En incluant Half Life Helix au Steam Frame, Valve espère sans doute séduire les joueurs tout en proposant une démo technique des capacités de son casque. Sorti en 2020, le titre reste l’une des productions VR majeures du jeu vidéo. Qu’il soit offert avec le Steam Frame n’a rien d’une surprise, la même stratégie avait déjà été appliquée pour le Valve Index, le précédent casque VR de la firme. Il est d’ailleurs probable que cet accès à Half Life Helix pour ceux qui achètent un Steam Frame ne soit pas une campagne temporaire pour les précommandes ou le lancement, mais une offre intemporelle.

Half-Life Alyx inclus avec le Steam Frame

La sortie du Steam Frame se précise. Ces références à Half-Life Alyx prouvent clairement que Valve se prépare à sa commercialisation prochaine. Récemment, des vidéos officielles publiées par erreur puis rapidement retirées présentaient l’appareil et ses accessoires, ainsi que leur fonctionnement et la manière de les installer, un autre signe que le lancement du casque est imminent. Valve avait d’ailleurs évoqué il y a quelques mois une disponibilité du Steam Frame pour l’été 2026. Techniquement, nous sommes toujours en été jusqu’à fin septembre, même si on s’attend à une arrivée sur le marché en juillet ou en août quand une marque fait mention à l’été.

Le prix reste une donnée inconnue. On sait que Valve a dû vendre sa Steam Machine bien plus cher que prévu à cause de la forte hausse du coûts de la RAM et du stockage.