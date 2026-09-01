Sony veut vous faire danser avec trois nouvelles enceintes de soirée, dont l’ULT Tower Max

Sony lance trois nouvelles enceintes dans sa gamme ULT pour continuer à faire la fête après la fin de l’été. Il s’agit des ULT Tower 5, ULT Tower 7 et l’énorme ULT Tower Max. Dotées d’une puissance comprise entre 300 watts et 2150 watts, elles profitent de modes et de réglages typiques d’une enceinte de soirée, mais n’oublient pas non plus son ADN Sony. Présentations.

Le marché de l’enceinte de soirée, ou « party speaker », connait un engouement fort ces dernières années. C’est plus d’un milliard de dollars de vente chaque année. Une croissance de plus de 10 % pour chaque année. Et un leader incontesté : JBL et sa gamme Party Box. Une marque tellement forte que le nom pourrait devenir générique, comme Frigidaire.

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D’autres marques tentent de profiter de l’aspiration de JBL. Marshall, Bose, Anker, LG ou encore Logitech, pour des prix souvent très compétitifs pour affronter le leader. C’est dans ce contexte que Sony présente ses nouvelles enceintes de soirée. Elles intègrent la gamme ULT Power Sound où vous retrouviez jusqu’à présent l’ULT Tower 10.

L’ULT Tower Max de Sony pousse tous les curseurs au Max

Les trois nouvelles enceintes s’appellent ULT Tower 5, ULT Tower 7 et ULT Tower Max. Si les deux premières sont de nouvelles références chez Sony, la dernière se révèle être la remplaçante de l’ULT Tower 10. Grande enceinte de soirée avec des roues de transport et système lumineux, elle intègre un système omnidirectionnel développant une puissance de 2150 watts. Rien que ça.

Ce dernier est constitué de quatre tweeters (deux à l’avant, deux à l’arrière), de deux haut-parleurs pour les médiums (un à l’avant et un à l’arrière) et un subwoofer pour les basses. Profitant d’une construction circulaire (et non plus rectangulaire), le caisson de basse mesure 280 mm de diamètre et est accompagné d’un évent « ULT Duct » pour augmenter le volume d’air déplacé. À cela s’ajoute une connectivité renforcée : XLR, RCA et USB-C viennent s’ajouter à l’antique USB-A, sans oublier la connexion Bluetooth.

Les ULT Tower 7 et ULT Tower 5 ne déméritent pas

Si la Tower Max est aussi à l’aise dans une grande salle qu’en extérieur, la Tower 7 est une enceinte moins ambitieuse qui va convenir pour des espaces plus modestes. Sa puissance ne s’élève « qu’à 420 watts ». Ses haut-parleurs sont également positionnés à 360° pour un son omnidirectionnel. Certifié IP54, elle se prête aussi bien à une utilisation en extérieur qu’à l’intérieur. Elle fonctionne sur batterie de rechargeable avec une autonomie de 30 heures. Et elle reprend la connectique complète de sa grande sœur, ce qui est assez rare pour ce niveau de prix.

Enfin, la Tower 5 est la plus nomade des Party Speakers de Sony. Dans ce petit format, Sony intègre un système audio développant une puissance de 300 watts, tout de même. La batterie offre une autonomie de 20 heures. Les entrées RCA et XLR pour les DJ sont toujours de la partie. Et le châssis est protégé contre les éclaboussures (certification IPx4).

Egaliseur, optimisation automatique et Auracast sont au programme

Les trois enceintes ont également quelques points communs. Tout d’abord, elles sont toutes compatibles avec l’égaliseur de Sound Connect, l’application pour smartphone. Vous pouvez ainsi ajuster le profil sonore de l’enceinte selon vos gouts. Elles sont également compatibles Auracast. Cela permet de connecter plusieurs enceintes à une même source audio, pour diffuser la même musique à plusieurs endroits ou créer plusieurs points de diffusion dans une même pièce.

Les trois enceintes sont également compatibles avec la fonction Sound Field Optimization qui analyse le volume de la pièce et la position de l’enceinte (un peu à la manière des systèmes home cinema). Enfin, elles reprennent le bouton ULT en façade qui permet de changer le profil audio. Ces profils sont les mêmes pour toutes les enceintes : ULT1 pour amplification des basses, ULT2 pour une amplification encore plus forte, FLAT qui se veut plus proche du son originel et LIVE qui accentue les voix pour une expérience audio qui se rapproche de l’ambiance des concerts.

Il y a donc de beaux arguments dans ces nouvelles enceintes pour soirée de Sony. Autant techniques qu’ergonomiques. Et nous avons eu l’occasion de le constater dans un environnement clos : la ULT Tower Max propulsent tant de basses qu’elles secouent même l’air que vous avez dans les poumons.

Le prix pourrait-il être un autre argument en leur faveur ? Face à JBL, la réponse est oui, parce que les ULT Tower 5, 7 et Max reprennent peu ou prou le positionnement tarifaire des PartyBox Club, Stage et Ultimate. Soit, respectivement, 400 euros, 600 euros et 1500 euros. Un positionnement premium qui sied bien à Sony, comme nous l’avons constaté avec le casque The Collexion.En revanche, face à l’ensemble du marché, Sony sera concurrencé par des challengers plus agressifs.