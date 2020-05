Xiaomi MIUI 12 officiel : date de sortie, nouveautés, smartphones compatibles

Comme promis, Xiaomi a présenté la version internationale de sa ROM customisée, MIUI. Numérotée 12, elle est basée sur Android 10 et améliore de nombreux aspects de l’interface utilisateur, que ce soit le mode sombre, le nouveau mode économie d’énergie ou les nouvelles permissions. Une cinquantaine de smartphones en profiteront, dont certains dès le mois de juin 2020.

Sans surprise, Xiaomi a organisé un événement en ligne aujourd’hui pour présenter la version internationale de MIUI 12, la nouvelle version de sa ROM customisée. La version chinoise a été officialisée au début du mois de mai. La marque a ensuite publié sur les réseaux sociaux la date pour la conférence virtuelle de la version occidentale. C’était aujourd’hui.

Nous avons largement brossé la liste des nouveautés de MIUI 12 lors de l’annonce chinoise. En voici un petit rappel rapide des plus importantes. L’interface intègre désormais de nouvelles transitions entre les écrans et les applications, avec des animations 3D gérées par deux moteurs de rendu appelés « MI Physics Engine » et « Mi Render Engine ». MIUI 12 intègre de nouveaux fonds « cosmiques » ont été intégrés.

Nouveau mode éco, mode sombre, tiroir d’applis

MIUI 12 s’appuie sur Android 10, notamment son nouveau système de permissions qui permet de les accorder qu’au moment où l’application visée est en cours d’utilisation, au premier plan. Ce nouveau système concerne l’appareil photo, le capteur selfie, le stockage, le microphone et certaines données personnelles. MIUI 12 propose aussi des options de partage avec suppression de certaines informations contenues dans les métadonnées.

MIUI 12 s’enrichit également d’un nouveau mode multitâche pour afficher plusieurs applications en même temps avec des fenêtres flottantes. Un nouveau mode d’économie d’énergie est intégré. Il est appelé « Ultra Économiseur de Batterie ». Un tiroir d’applications, repris du Poco Launcher (l’interface des Pocophone), fait son apparition dans MIUI 12. Xiaomi rattrape ainsi ses principaux concurrents chinois (Oppo, Realme, OnePlus, Huawei, Honor) qui offrent déjà cette option de présentation. Enfin, le mode sombre arrive au niveau de l’ensemble de l’interface. Un mode sombre qui se veut moins gourmand en énergie et dont l’intensité lumineuse peut être réglée.

Première mise à jour en juin 2020

MIUI 12 sera déployé progressivement sur le parc installé de Xiaomi. Une cinquantaine de modèles profiteront d’une mise à jour vers cette version, répartis dans les gammes Mi, Redmi et Poco. Les premiers modèles concernés seront le Mi 9, le Mi 9T, le Mi 9T Pro, ainsi que leurs déclinaisons internationales (Redmi K20 et K20 Pro). Ils migreront dès le mois de juin vers MIUI 12. Voici la liste des smartphones compatibles communiquée par la marque (notez que certains modèles ne sont pas disponibles en France) :

Gamme Mi :

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Lite

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi Note 3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2

Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Gamme Redmi Note :

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Y3

Gamme Poco