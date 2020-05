MIUI 12 : Xiaomi dévoilera officiellement sa nouvelle interface le 19 mai 2020

MIUI 12 sera officiellement présentée le 19 mai 2020 à 14h heure française. Le constructeur dévoilera tous les détails sur sa nouvelle surcouche lors d’une conférence dédiée diffusée sur Youtube.

C’est désormais officiel, le lancement mondial de MIUI 12 aura lieu le 19 mai 2020. Xiaomi tiendra une conférence dédiée, diffusée sur Youtube dès 14h heure française. Le constructeur avait d’ores et déjà présenté les nouveautés de MIUI 12 lors d’un événement sur le site Sina Weibo. Dans la foulée, l’entreprise avait ouvert un programme bêta à destination des utilisateurs chinois seulement.

Tandis que la version stable de la surcouche est attendue fin juin dans l’Empire du Milieu, Xiaomi devrait donc profiter de cette conférence spéciale pour donner les dates de livraison de la version globale de MIUI 12 dans les autres régions du monde. Il est probable que les fans français de la marque n’aient pas à attendre trop longtemps pour profiter des fonctionnalités inédites de la nouvelle surcouche.

Nous savons d’ores et déjà que Xiaomi était récemment à la recherche en Inde de bêta-testeurs pour la version globale de MIUI 12, signe d’un lancement imminent. Ces volontaires devaient impérativement être propriétaires d’un Redmi K20 et K20 Pro, vendus en France sous l’appellation Mi 9T et Mi 9T Pro. Pour rappel, Xiaomi a communiqué à la fin avril la liste des smartphones Xiaomi et Redmi compatibles avec la mise à jour MIUI 12.

Sans surprise, le constructeur va privilégier dans un premier temps ces smartphones les plus récents, du Mi 10 Pro en passant par le Redmi K30 et K30 Pro. Peu de temps après, MIUI 12 débarquera sur les Mi Mix 3, Redmi Note 8 Pro, et les Redmi Note 7 et 7 Pro. La gamme des Mi CC9, des Mix Mix 2, des Redmi 8 et 8A, puis des Redmi 7 et 7A seront les derniers appareils à recevoir la surcouche. Une chose est certaine, cette conférence sera également l’occasion pour Xiaomi de se rabibocher avec ses fans, alors que son PDG a été pris en flagrant délit d’utilisation d’un iPhone.

Source : Xiaomi

