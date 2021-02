Le Xiaomi Mi 11 5G arrive en France, moins cher et aussi puissant qu’un iPhone 12 ou un Galaxy S21

Dévoilé fin décembre 2020, le Mi 11 de Xiaomi est officiellement commercialisé dans le reste du monde. En Europe, le smartphone est annoncé au prix de 749 euros. Si l'on ignore encore le prix et la date de disponibilité du smartphone, voici un petit tour d'horizon de toutes les informations dont on dispose sur le téléphone.

C'est officiel, donc : le Mi 11 de Xiaomi arrivera très prochainement en France. Le nouveau flagship de la marque, qui a été présenté le 28 décembre 2021 en Chine, vient de faire l'objet d'une nouvelle conférence dédié cette fois à un public international.

Le Mi 11 de Xiaomi est sans conteste l'un des smartphones les plus attendus en ce début d'année. C'est le premier smartphone équipé d'un Snapdragon 888 à être commercialisé dans nos contrées, puisque comme chaque année, Samsung a privilégié son Exynos pour le marché européen (et ce n'est peut-être pas plus mal cette fois, puisque l'Exynos 2100 offrirait une meilleure autonomie que le Snapdragon 888). Compatible 5G, ce nouveau SoC devrait permettre au nouvel appareil de Xiaomi de se hisser sur le podium des smartphones les plus puissants du moment.

Le Mi 11 devrait offrir des performances encore inégalées pour un smartphone

L'une des grosses nouveautés du Mi 11 réside donc dans son nouveau processeur, mais pas uniquement. En dehors de son Snapdragon 888, l'appareil dispose également de 8 Go de RAM (LPDDR5 3200MHz), et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Pour l'autonomie, l'appareil est équipé d'une batterie de 4 600 mAh. C'est un peu moins que celle du Mi 10, mais on peut faire confiance au constructeur pour optimiser la gestion de la batterie et offrir au Mi 11 une longévité accrue. Xiaomi n'a jamais été à la traîne sur le sujet. Le Mi 11 bénéficie également d'une charge rapide de 55W en filaire, de 50W en mode sans fil, et en 10W en charge inversée. Notez par ailleurs que le chargeur 55W GaN est inclus dans la boîte.

À l'avant de l'appareil, on trouve un écran AMOLED de 6,81″ WQHD+ qui bénéficie d'une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz et d'un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Pour mémoire, le Mi 10 disposait quant à lui d'un taux de rafraîchissement en 90 Hz.

On profite par ailleurs également un capteur d'empreinte situé sous l'écran, qui sert à la fois à déverrouiller l'appareil, mais peut également officier en tant que cardiofréquencemètre. L'ensemble de l'écran est couvert d'un verre Corning Gorilla Glass Victus, le même que l'on retrouve sur le Galaxy Note 20 ou le très récent Galaxy S21 de Samsung. Xiaomi l'annonce comme son smartphone à la plus grande résistance à ce jour.

Le Mi 11 profite d'un nouveau capteur macro de 5 MP

Côté design arrière, on ne peut s'empêcher de remarquer la présence d'un petit bloc carré aux angles arrondis, lequel permet d'accueillir les 3 capteurs photo. En ce qui concerne la partie photo justement, le Mi 11 profite d'un capteur principal de 108 MP, d'un capteur ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4) et d'un objectif macro de 5 MP. Une configuration finalement très proche de celle dont disposait le Mi 10 sorti l'an passé, à l'exception du mode macro qui gagne quelques mégapixels, qui passe donc de 2 à 5 MP. Exit en revanche le capteur ToF. À l'avant, on retrouve également la même configuration que celle du Mi 10 : un capteur à selfie de 20 MP.

Selon Xiaomi, le mode nuit a été amélioré : “nous avons porté la photo de nuit à un tout autre niveau,” déclare le constructeur. Xiaomi explique par ailleurs que son nouveau smartphone profite d'un tout nouveau mode Pro Time-lapse “qui ajuste la vitesse d'obturation, l'ISO, l'ouverture et la valeur d'exposition pour faire face même aux situations d'éclairage les plus complexes.” Côté audio, Xiaomi a fait confiance à Harman-Kardon : le Mi 11 se dote de deux haut-parleurs de la célèbre marque.

MIUI 12.5 fait son entrée sur le MI 11

Enfin, notez que le Mi 11 tourne sous le couple Android 11 / MIUI 12.5. La toute dernière version de la surcouche Xiaomi promet une réduction allant jusqu'à 22% de l'utilisation du processeur. Xiaomi assure également que cette nouvelle édition permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 15%. D'autres nouveautés, comme une vitesse accrue de la gestuelle tactile, sont également à signaler. Mais l'une des plus pertinentes reste sans nul doute la possibilité de désinstaller les applications préinstallées.

L'appareil est disponible dans deux coloris : bleu ou gris de minuit (noir). La version en 8 Go/128 Go arrivera au prix de 749 € en Europe, tandis que l'édition en 256 Go s'affichera à 799 €. Pour le moment, Xiaomi n'a pas encore dévoilé les prix ni la date de disponibilité du smartphone. Le constructeur chinois a promis de tout dévoiler le 16 février 2021.