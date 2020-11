MIUI 12 : la version stable débarque sur plus de smartphones Xiaomi et Redmi

MIUI 12 en version stable débarque sur un plus grand nombre de smartphones Xiaomi et Redmi. Le constructeur a déjà déployé la mise à jour sur ses smartphones les plus récents comme le Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 et Poco F2 Pro.

La version stable de MIUI 12 est enfin disponible ! Après une première vague en juin et juillet qui avait permis à quelques dizaines de smartphones Xiaomi et de ses filiales (Redmi, Poco) de recevoir la mise à jour, le constructeur était revenu à la charge en août avec une nouvelle campagne de déploiement de MIUI sur un plus grand nombre d'appareils. On apprend désormais que le constructeur s'apprête à pousser la mise à jour sur un nombre encore plus important de smartphones lors d'une troisième vague.

MIUI 12 apporte de nombreuses nouveautés, en plus de la prise en charge de certaines des fonctionnalités de Android 11 (en restant pour le moment sous Android 10). Il y a par exemple l'ajout de nouvelles gestuelles de navigation inspirés par la dernière version de l'OS mobile. Un nouveau Centre de contrôle inspiré des iPhone. Ou encore de nombreuses options pour renforcer la protection de votre vie privée.

MIUI 12 : Xiaomi termine sa seconde vague de déploiement et prépare une troisième sur plus de modèles

Voici la liste complète à ce stade des smartphones compatibles avec MIUI 12 – nous avons mis en gras les modèles visés par la vague de déploiement OTA en cours :

D'autres modèles devraient être intégrés rapidement à la liste. La Chine semble de ce point de vue donenr une idée assez précise des smartphones concernés par la mise à jour EMUI 12 lors d'une troisième vague :

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 8 Youth Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

Comment installer la mise à jour OTA MIUI 12

Pour vérifier si une version de MIUI 12 est disponible pour votre smartphone, tout se passe “over the air” dans le cloud – il n'y a donc rien de compliqué :

Allez dans les Paramètres > A propos du téléphone > Mise à jour système *

* Le chemin d'accès vers la fonctionnalité peut différer en fonction de votre modèle de smartphone actuel

Dans le cas où la mise à jour EMUI 12 est disponible pour votre appareil, il sera alors possible de démarrer l'installation à partir du même écran.