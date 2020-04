Xiaomi MIUI 12 : découvrez un premier aperçu de la mise à jour

Xiaomi a mis en ligne, visiblement par erreur, un premier aperçu de la mise à jour MIUI 12. Ces premières images teasent les changements et les nouveautés de la surcouche Android. Le constructeur opte désormais pour une interface plus épurée et davantage d’illustrations pour les réglages.

Xiaomi publie régulièrement des fichiers APK des versions beta de ses applications sur son forum officiel, MIUI Community. Il y a quelques jours, la firme a ainsi mis en ligne l’APK de la dernière beta de l’application Mi Settings.

Comme le rapportent nos confrères de XDA Developpers, l’application réglages comporte plusieurs changements esthétiques. Il s’agirait donc visiblement d’une ébauche de l’interface de MIUI 12. Constatant son erreur, Xiaomi a rapidement supprimé l’APK de son forum. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’application dispose d’une interface un peu différente de celle disponible sur MIUI 11. Dans la plupart des cas, il s’agit essentiellement de quelques changements esthétiques mineurs.

Xiaomi a notamment ajouté une illustration sur l’écran permettant de switcher entre le 60 Hz et le 120 Hz. Sur un autre écran, la firme a placé un encart bleu plutôt que gris. Néanmoins, ces changements préfigurent les nouveautés visuelles de la surcouche. Selon XDA, on peut ainsi s’attendre à une interface plus épurée et jouant davantage sur les contrastes. Parmi les changements majeures, citons la section « temps d’écran », dont la présentation et le design ont été complètement bouleversés. Là encore, Xiaomi préfère les illustrations aux chiffres.

Pour rappel, Xiaomi travaille actuellement sur le développement de la mise à jour. Il y a quelques semaines, la firme chinoise a d’ailleurs annoncé la fin du programme beta de MIUI 11. Dans ces conditions, Xiaomi pourrait présenter un premier aperçu officiel de la surcouche dans le courant du mois d’avril. Par contre, la mise à jour ne serait déployée qu’à la rentrée 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur MIUI 12 dans les commentaires ci-dessous.

